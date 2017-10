Atkārtoti brauc bez tiesībām un reibumā

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē aizvadītajās brīvdienās, no 27. līdz 30.oktobrim, saņemta informācija par 190 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Tostarp reģistrēti 32 nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 57 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 30 nodarījumi pret īpašumu, kā arī 22 ceļu satiksmes negadījumi. Trijos no negadījumiem saņemta informācija par četriem cietušajiem. Pie transportlīdzekļu stūres alkoholisko dzērienu iespaidā sēdušies 13 vadītāji. Noformēti 271 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 131 bija par ātruma pārsniegšanu. Plašāk – notikumu apskatā, ko sniegusi Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Anžela Geļjanu.

27.oktobrī pulksten 9:40 Priekuļos, Raunas un Inkuļu ielas krustojumā, notika automašīnas “Honda” un automašīnas “Opel” sadursme. Ceļu satiksmes negadījumā cieta 1986.gadā dzimusi sieviete, kura nogādāta tuvākajā ārstniecības iestādē.

28.oktobrī ap pulksten 12:15, Valmierā, J.Vītola ielā, virzienā no Miera ielas uz Dārza ielu, 1976.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Seat”, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Apturot transportlīdzekli, izrādījās, ka vīrietis jau trešo reizi šā gada laikā aizturēts par spēkrata vadīšanu bez tiesībām un reibumā. Arī šoreiz vadītājam konstatēts reibums 1,09 promiles. Lai netiktu sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols, 1976.gadā dzimušais policijas darbiniekiem piedāvāja “kukuli”- sākotnēji 100 eiro, bet vēlāk jau 150 eiro apmērā. Vadītājs tika aizturēts, uzsākts kriminālprocess.

28.oktobrī pulksten 20:59 Madonā, Augu un Rūpniecības ielas krustojumā, 1940.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Audi”, nepalaida pa galveno ceļu braucošo automašīnu “Volvo”, kuru vadīja 1993.gadā dzimusi sieviete. Ceļu satiksmes negadījumā cieta abu automašīnu vadītāji, kuri nogādāti tuvākajā ārstniecības iestādē. Dzīvībai briesmas nedraud, policija noskaidro notikušā apstākļus.

28.oktobrī pulksten 5:45 Alūksnes novadā, Veclaicenes pagastā, autoceļa Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) 187. kilometrā, 1962.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Hyndai”, neizvēlējās drošu braukšanas ātrumu, kā rezultātā vadītā automašīna saslīdēja, nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās. Ceļu satiksmes negadījumā cieta transportlīdzekļa vadītājs, taču gūtās traumas nebija smagas, līdz ar to 1962.gadā dzimušais no medicīniskās palīdzības atteicās.

Vakar, 29.oktobrī, saņemta informācija, ka laikā no 30.septembra līdz 29.oktobrim Ērgļu novadā, autoceļa Katrīna – Leimaņi – Kaive – Aprāni 2.kilometrā, izdemolēta un apzagta ceļmalā stāvēšanai novietota automašīna “Opel”. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

29.oktobrī pulksten 2:17 Valmierā, Beātes ielā, 1977.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Volkswagen Caddy”, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 2,35 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.