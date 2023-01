Atkal brauc reibumā

16.01.2023. saņemta informācija par to, ka 13.01.2023. laika posmā no plkst.16.20-16.30 Cēsu nov., Cēsis, J.Poruka un Uzvaras bulvāra krustojums, pagaidām nenoskaidrots vadītājs ar nenoskaidrotu automašīnu uzbrauca gājējai, kura pēc sākotnējās policijas rīcībā esošās informācijas šķērsoja ielas braucamo daļu pa gājēju pāreju. Automašīnas vadītājs no notikuma vietas aizbrauca. Ceļu satiksmes negadījumā cieta gājēja, kura vērsās ārstniecības iestādē.

16.01.2023. plkst.11.42 Valmieras nov., Valmiera, vīrietis vadīja velosipēdu, būdams alkohola reibumā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā 1,75 promiles. Policijā uzsākts administratīvais process.

16.01.2023. plkst.20.41 Gulbenes nov., Gulbene, vīrietis vadīja velosipēdu bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams alkohola reibumā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā 1,17 promiles. Policijā uzsākts administratīvais process.