Atjaunos ietves un ielas Cēsīs

Darbi sākas. Tuvākajā laikā Ata Kronvalda ielas posms iegūs jaunu segumu. Foto: Jānis Gabrāns Tuvākajā laikā Ata Kronvalda ielas posms iegūs jaunu segumu.

Ja pagājušajā gadā Cēsīs atjaunoja daudzu ielu un ietvju posmus, šajā vasarā ceļu būves tehnika pilsētā manīta maz.

Taču Cēsu novada centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs Vladimirs Kalandārovs norāda, ka darbi notiks, daļa līgumu ar darbu veicējiem jau noslēgti, vēl citi ir slēgšanas stadijā: “Parak­stīts līgums ar uzņēmumu “Im­berteh” par vairāku ietvju atjaunošanu pilsētā. Darbu saraksts samērā plašs, no lielākajiem var minēt posmu Zvirbuļu ielā no Raiņa ielas līdz pagriezienam, arī Lapsu ielā no Leona Paegles līdz Briežu ielai. Vienā ielas pusē iet­ve tika sakārtota pērn, tagad laiks arī otrās puses ietvei. Atjaunosim ietvi no Birzes ielas līdz Meža kapiem, vēl vairākās vietās.”

Noslēgts līgums ar uzņēmumu “GP Holdings” par Ata Kronval­da ielas seguma atjaunošanu posmā no Piebalgas līdz Vaives ielai, kur sakārtos arī iet­vi. Vēl divos grants ceļu posmos veiks dubulto virsmas apstrādi. Jau noslēgts līgums ar uzņēmumu “Valkas ceļi” par virsas dubulto apstrādi Veis­maņu ceļa posmā Veismaņu ciema teritorijā. Sadarbībā ar Aiz­sardzības ministriju šogad plānots veikt dubulto apstrādi Gau­jaslīču ielā no Krasta ielas līdz Zemessardzes 27.kājnieku bataljona teritorijai.

V. Kalandārovs stāsta, ka tuvākajos gados tiek plānota vairāku ielu rekonstrukcija, drīzumā sāksies projektēšana. Beidzot iecerēts pieķerties ielām, kas jau sen gaida rekonstrukciju: Zaķu ielai, Emīla Dārziņa un arī Bērzaines ielai. Pēdējā ne reizi vien sociālajos tīklos izpelnījusies cēsnieku un viesu ievērību kā visvairāk “lāpītā” iela, uz ko pat var attiecināt tautas mīklu – ielāps uz ielāpa, ne adatas dūriena.

“Notiek projektēšanas procesa saskaņošana, tad būs projektēšana, pēc tam finansējumu iekļausim nākamā gada budžeta pieteikumā. Protams, tas negarantē, ka finansējums tiks atvēlēts, bet cerēsim, ka varēs pārbūvēt vismaz kādu no šīm ielām. Tām nepietiek ar virsmas atjaunošanu, nepieciešama pilna rekonstrukcija, sākot no komunikāciju izbūves līdz ielu apgaismojumam, tāpēc izmaksas būs lielas,” norāda V. Kalandārovs.

Iepriekšējā prakse rāda, ka kilometra ielas rekonstrukcija, pārbūvējot visas komunikācijas, maksā no viena līdz 1,2 miljoniem. Ņemot vērā, ka būvniecības, energoresursu izmaksas palielinās, cenas varētu vēl kāpt.

“Druva” jau rakstīja, ka darbu veikšanai Cēsu novada dome lēmusi iesniegt pieteikumu, lai saņemtu valsts aizdevumu no finansējuma, kas paredzēts paš­valdībām “Covid-19” izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai. Kopējās izmaksas tiek lēstas 353 756,81 eiro, no kurām aizņēmums ir 300 693,29 eiro, pārējais ir pašvaldības līdzfinansējums.