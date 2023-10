Atbalsts sniega tīrīšanā privātajiem ceļiem nemainās

Cēsu novada domes deputātu darba kārtībā ir saistošo noteikumu projekts “Par palīdzību privāto ceļu tīrīšanā Cēsu novadā”. Pašvaldības mājaslapā cesis.lv norādīts, ka tos paredzēts izskatīt 12.oktobra domes sēdē, bet 5.oktobrī vēl skatīs Finanšu komitejā.

Projekts paredz nosacījumus, kas varēs saņemt pašvaldības palīdzību, lai ziemā notīrītu sniegu privātajos ceļos. To virzīšanai tālāk 28.septembrī apstiprināja Sociālo un veselības jautājumu komiteja.

Novada Sociālā dienesta vadītājs Ainārs Judeika ziņoja, ka noteikumu projekts paredz, ka palīdzību sniegoto ceļu tīrīšanā varēs saņemt visas tās pašas iedzīvotāju kategorijas, kam to sniedz līdz šim. Vispirms ikvienam, kurš pretendē uz šo atbalstu, dzīvesvietai jābūt deklarētai Cēsu novadā. Saistošo noteikumu projektā, kas lasāms cesis.lv, norādīts, ka atbalstu saņem vientuļas pensijas vecuma personas; mājsaimniecības, kurās ir cilvēki ar 1. vai 2. grupas invaliditāti vai bērns ar invaliditāti; personas, kuras īpašas sociālās situācijas dēļ nespēj saviem spēkiem nodrošināt privātā ceļa sniega tīrīšanu un to apliecina Cēsu novada Sociālā dienesta atzinums.

Salīdzinājumā ar spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem vēl paredzēts, ka palīdzību privāto ceļu tīrīšanā sniedz krīzes situācijās. A.Judeiks skaidroja, ka šis papildinājums tapis pēc Amatas apvienības pārvaldes ierosinājuma un attiecas uz kritisku dabas apstākļu veidošanos līdzīgās situ­ācijās.

Par palīdzības sniegšanu lems apvienību pārvaldes, tās arī nodrošinās pakalpojumu, Cēsu un Vaives iedzīvotājiem to nodrošinās Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde. Lai saņemtu atbalstu, jāiesniedz iesniegums, norādot mājas adresi un pievedceļa uz māju garumu kilometros. Iesniedzot iesniegumu, jāuzrāda pensionāra vai invaliditātes apliecība, ja pašvaldības rīcībā nav ziņu, kas apliecina personas atbilstību palīdzības saņēmēju grupai, vai objektīvu apstākļu dēļ nevar iegūt šīs ziņas.

Mājas pievedceļā sniega izšķūrēšanu veiks vienlaikus ar ceļu tīrīšanu konkrētajā pašvaldībai piederošo autoceļu maršrutā. Palīdzība neietver privāt­īpašuma pagalmu un īpašuma iekšējo ceļu tīrīšanu.

Saistošo noteikumu anotācijā norādīts, ka 2023./2024. gada ziemas sezonā palīdzībai privāto ceļu tīrīšanai nepieciešami 90 334 eiro, kas jāsedz pašvaldības budžetam. Sociālo un veselības jautājumu komitejai sagatavotā provizoriskā informācija liecina, ka pakalpojums būs vajadzīgs apmēram 280 mājsaimniecībām. Deputāte Elīna Stapulone aicināja sagatavot ziņas par to, cik iedzīvotāju šo atbalstu saņēmuši iepriekšējā sezonā.