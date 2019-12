Asprātīga un videi draudzīgāka apdāvināšanās

Foto: Marta Martinsone - Kaša Jauniešu vidū popularitāti jau atguvusī saiņošana avīzēs iegūst jaunu šarmu, ja dāvanai piešķir konfektes formu. Iesaiņošanai var izmantot arī piesātinātu toņu auduma atgriezumus.

Ne reizi vien pasaules, valsts un arī reģionālie plašsaziņas līdzekļi lasītājiem krata ar pirkstu par līdz šim neapdomīgo dzīvesveidu attiecībā uz ikdienā radīto atkritumu daudzumu.

Tēma nezaudē aktualitāti arī svinīgos brīžos, jo īpaši tas attiecināms uz jaudīgi komercializēto Ziemassvētku laiku un visu iemīļoto apdāvināšanās tradīciju. Taču klimata krīzes draudi un kārtējie brīdinājumi tikai sabojā omu un izplēn gaisā, ja nav padoma, ko īsti ar saviem ikdienas un svētku paradumiem iesākt.

Ziemassvētku vakars jau brien pagalmā, teju ikkatram gribas piedzīvot dāvināšanas brīnumu, tādēļ “Druva” sadarbībā ar diviem radošiem Cēsu apkaimes “rūķīšiem” sagādājusi idejas, kā no mājās jau esošajām lietām un materiāliem noformēt vienkāršas un sirdi sildošas veltes jaukiem cilvēkiem. Sabiedriski aktīvā jaunā māmiņa Zita Liparte ar vairāk nekā desmit gadu pieredzi floristikā, kāzu un citu svinību telpu noformēšanā vaļsirdīgi teic: “Vislabāk man patīk bērnu domāšana, kuru vēl nav ierāmējuši aizspriedumi un šabloniski priekšstati par to, kam kā būtu jāizskatās.” Savukārt allaž eleganci un spraigu dzīves ritmu izstarojošā Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes audzinātāja Dagnija Pūce – viņa arī jau vecmāmiņa – kā ekoskolas pārstāve darba ikdienā bērniem stāsta par saudzīgu attieksmi pret vidi un plašajām materiālu otrreizējā pielietojuma iespējām. Atliek tikai klausīt rūķītim no Ojāra Vācieša sapņainā dzejoļa: “Esi dzejnieks – taisi no nekā.”

Rūpīgi izmazgātās burkās pamīšus ar sūnām, ķērpjiem, sausām lapām, skuju zariņiem un pat čiekuriem ērti un glīti var iekārtot mandarīnus. Mazākās burkās šādi var iekārtot konfektes, cepumus, kā arī riekstus čaumalās, vēl sirsnīgāku kopiespaidu darot ar nelielu lakonisku novēlējumu – paslēptu burkā vai pie tās piesietā kartītē.

FOTO: Marta Martinsone – Kaša

Kad trauku skapī ir savairojušās vientuļās glāzes, tām iespējams piešķirt jaunu lomu. Materiāli sveču liešanai pieejami gan lielveikalos, gan specializētajos sveču veikaliņos, kā arī internetveikalos.

FOTO: Marta Martinsone – Kaša

Ar tematiskiem Ziemassvētku elementiem, kartītēm un pat iesaiņojamo papīru atgriezumiem var aplīmēt kurpju kasti, no šīm pašām kartītēm sakniedēt groziņu gardumiem vai dekoratīvai virtenei. Savukārt no iepriekšējiem gadiem pāri palikušās neizlietotās tematiskās salvetes var noderēt kādas sveces, granātābola vai pat eglīšmantiņas glītai noformēšanai.

FOTO: Marta Martinsone – Kaša