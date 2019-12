Asinsdonoru netrūkst

Ziedo. Līga Ratniece labprāt ziedo asinis, lai palīdzētu slimajiem. Foto: Marta Martinsone-Kaša Līga Ratniece labprāt ziedo asinis, lai palīdzētu slimajiem.

Valsts asinsdonoru centra (VADC) aicinājumam apmeklēt asinsdonoru dienu Cēsu klīnikā un ziedot asinis bija atsaucies 81 cilvēks, vienpadsmit šādā pasākumā piedalījās pirmo reizi.

Sandra Meija un Iveta Šakale klīnikā ieradās kopīgi, lai pirmo reizi ziedotu asinis. Šāda doma bijusi jau senāk, tomēr Iveta to nav varējusi īstenot, tāpēc priecājas, ka šoreiz ar veselību viss kārtībā. Sandra teic: “Vēlējāmies pirms svētkiem izdarīt labu darbu, šis ir brīnišķīgs veids, kā palīdzēt citiem.”

Asinis ziedot bija ieradušies Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļas darbinieki, arī inspektore Līga Ratniece, kura ir asinis donore kopš 2012. gada. Viņa arī izmanto iespēju asinis ziedot biežāk nekā VADC izbraukumos, ir regulāra donore Valmieras slimnīcā: “Ja šādi varu palīdzēt, kāpēc to nedarīt? Pirmajās reizēs bija satraukums, bet tagad tas jau ir tik pierasts, ka procedūru sagaidu un aizvadu pavisam mierīgi. Pateicoties cilvēkiem, kuri ziedo, ir drošības sajūta, ja kādreiz pašai vai tuvam cilvēkam būs nepieciešams asinis, tās būs pieejamas.”

Sarkanā Krusta Cēsu komitejas izpilddirektore Marina Orlova informēja, ka no atnākušajiem asinis varēja nodot 69 cilvēki. Viens no biežākajiem iemesliem, kāpēc to nedrīkst, ir pazemināts hemoglobīna līmenis asinīs. M.Orlova atzina, ka asinsdonoru VADC labprāt rīko izbraukumus Cēsu klīnikā, jo te ir gan piemērotas telpas, gan pietiekams skaits ziedotāju, lielākā daļa asinis ziedo regulāri.

Sarkanais Krusts organizē arī VADC izbraukuma reizes Prie­ku­ļos, Dzērbenē un Jaunpie­balgā. M. Orlova: “Lai gan cilvēki vairāk nāk individu­āli, ierodas arī organizēti no kādas iestādes, uzņēmuma, arī skolēni, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu. Cilvēki ziedo, jo vēlas palīdzēt citiem, turklāt asinis ziedot ir veselīgi, jo organisms atjaunojas, tiek stimulēta asinsrade, uzlabojas imūnsistēma. Tā arī ir iespēja pārbaudīt veselību, pārliecināties, ka viss ir kārtībā, vai kam jāpievērš uzmanība, ja tomēr asinis nodot šoreiz nedrīkst.”

VADC norāda, ka asins nodošana decembrī un janvārī ir ļoti būtiska, lai spētu nodrošināt slimnīcu pieprasījumu pēc asins komponentiem Ziemassvētku un gadu mijas brīvdienās. Kopumā decembrī VADC dosies 39 izbraukumos visā Latvijā.