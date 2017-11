AS “Cata” tuvākajā laikā Limbažu nodaļai skaidros reisu pārdali

Foto: no "Druvas" arhīva

Pasažieru pārvadātāja AS “Cata” vadība tuvākajā laikā tiksies ar Limbažu filiāles un arodbiedrības pārstāvjiem, lai skaidrotu izmaiņas reisu sadalījumā starp pasažieru pārvadātāja nodaļām, aģentūrai LETA skaidroja uzņēmuma AS “Cata” Pasažieru pārvadājumu dienesta vadītājs Mārtiņš Rajeckis.

AS “Cata” Limbažu nodaļa netiks slēgta, varbūt tiks arī meklētas iespējas kāda reisa izpildi piešķirt viņiem, sola Rajeckis. Tāpat tuvākajā laikā uzņēmums tiksies ar arodbiedrības un Limbažu filiāles pārstāvjiem, lai skaidrotu pārmaiņas un aicinātu paraudzīties uz jautājumu plašākā kontekstā, apliecināja Rajeckis, taču piebilda, ka arī Cēsu nodaļai tikuši pārdalīti reisi, tomēr tur neviens nav izteicies par streika rīkošanu.

Izmaiņas AS “Cata” Limbažu filiālei iedalītajos reisos saistītas ar pasažieru pārvadātāja centieniem optimizēt uzņēmuma resursus.

Piemēram, divi reisi no Rīgas uz Limbažiem pārdalīti Ērgļu nodaļai, jo tās autobusu vadītāji tad var starplaiku līdz vakara reisam atpakaļ uz Ērgļiem pavadīt strādājot un tiem ir aizpildīta diena. Rajeckis norāda, ka ir sarežģīti nodrošināt šoferiem pilnu dienu, jo pieprasītākie laiki ir no rītiem un vakaros, kad jādodas uz vai no darba vai skolas, kamēr dienas vidus ir tukšāks.

Savukārt rīta reiss no Limbažiem uz Rīgu un pēcpusdienas reiss atpakaļ slēgti, jo gana tuvu tiem ir citi reisi, kuri var uzņemt potenciālos pasažierus, tādējādi padarot tos piepildītākus un ekonomiski pamatojamākus, skaidro Rajeckis.

Pārvadājumu dienesta vadītājs arī norāda uz to, ka Autotransporta direkcija mudina pasažieru pārvadātājus uz reisu optimizāciju, lai iekļautos valsts budžeta līdzekļos, kam AS “Cata” iespēju robežās arī cenšas sekot.

Vaicājot, par limbažnieku neapmierinātību par to, ka viņiem netiek apmaksāta dīkstāve, Rajeckis atzina, ka nepārzina ar darbiniekiem noslēgtos darba līgumus un to nosacījumus. Vadītājs gan pieļāva, ka tie varētu paredzēt maiņu darbu, kas savukārt neparedz dīkstāves kompensāciju.

Jau vēstīts, ka tuvākā mēneša laikā AS “Cata” Limbažu filiāles darbinieki un arodkomitejas vadība lems par streika sākšanu.

Šī mēneša laikā darbinieki apspriedīs streika uzsākšanu ar arodbiedrībām un meklēs streika izpildes veidu kopā ar juristiem, tā, lai protesta laikā būtu nodrošināta arī reisu izpilde.

Limbažu filiāles darbinieki pauž neapmierinātību par to, ka uzņēmums divu reisu Rīga-Limbaži izpildi pārvirzījis uz Ērgļu filiāli samazinot limbažnieku darba apjomu un atalgojumu. Tāpat netiek kompensēta arī dīkstāve, lai arī darbinieki ir algoti pilnā slodzē. Dīkstāvēs kompensēšanu paredz likums, skaidro AS “Cata” arodkomitejas vadītāja vietnieks Mārtiņš Aizpurietis.

Filiāles darbinieki ir neapmierināti arī ar to, ka no 6.novembra slēgti divi reisi – plkst.7.45 Limbaži-Rīga un 16.40 Rīga-Limbaži – vadībai nepaskaidrojot slēgšanas iemeslu. Aizpurietis norāda, ka Limbažu filiāle abus reisus saredz kā pieprasītus un pelnošos, tomēr norāda, ka pašiem nav šādu aprēķinu, tāpēc labprāt iepazītos ar uzņēmumam pieejamo informāciju.

AS “Cata” pērn strādāja ar 52 382 eiro lieliem zaudējumiem un apgrozījumu 11,27 miljonu eiro apmērā. Uzņēmumā strādā 431 darbinieks, vēsta “Firmas.lv”.