Pasažieru pārvadātāja AS “CATA” arodorganizācija neplāno rīkot streiku un norobežojas no tās biedra Mārtiņa Aizpurieša paziņojumiem presei arodorganizācijas vārdā, aģentūru LETA informēja AS “CATA” darbinieku arodorganizācijas valdes priekšsēdētājs Valdis Cerus. AS “CATA” arodorganizācija nav apspriedusi jautājumu par streika organizēšanu, kā arī nav pieņēmusi nekādus lēmumus saistībā ar streikiem,” uzsvēra Cerus. Viņš arī norādīja, ka Aizpurietis ir organizācijas ierindas biedrs un viņam neesot pilnvarojuma uzstāties vai citādi izpausties arodorganizācijas vārdā.

Iepriekš Aizpurietis aģentūru LETA iepriekš informēja, ka tuvākajā mēnesī AS “CATA” Limbažu filiāles darbinieki un arodkomitejas vadība lems par streika sākšanu.

Limbažu filiāles darbinieki esot neapmierināti ar to, ka uzņēmums divu reisu Rīga-Limbaži izpildi pārvirzījis uz Ērgļu filiāli samazinot limbažnieku darba apjomu un atalgojumu. Tāpat netiek kompensēta arī dīkstāve, lai darbinieki ir algoti pilnā slodzē. Dīkstāvēs kompensēšanu paredz likums, skaidroja Aizpurietis.

Filiāles darbinieki esot neapmierināti arī ar to, ka no 6.novembra slēgti divi reisi – plkst.7.45 Limbaži-Rīga un 16.40 Rīga-Limbaži – vadībai nepaskaidrojot slēgšanas iemeslu.

AS “CATA” pērn strādāja ar 52 382 eiro lieliem zaudējumiem un apgrozījumu 11,27 miljonu eiro apmērā. Uzņēmumā strādā 431 darbinieks.