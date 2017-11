AS CATA apkalpoto maršrutu autobusos biļeti var iegādāties, norēķinoties ar bankas karti

Uzlabojot pasažieru ērtības un pārvadājumu kvalitāti, iedzīvotāji var iegādāties biļeti braucienam AS CATA apkalpoto maršrutu autobusos, maksājot ar jebkuras bankas izsniegtu norēķinu karti, tostarp arī ar bezkontakta karti. Šobrīd bezskaidras naudas norēķini ir iespējami 180 AS CATA apkalpotajos reģionālajos maršrutos; šāda iespēja pagaidām netiek nodrošināta tikai kopumā četros maršrutos, kas atrodas trīs apdzīvotās vietās – Cēsīs, Priekuļos un Siguldā.

Bankas termināļu uzstādīšana AS CATA autobusos tika uzsākta 2017. gada septembrī, pakāpeniski palielinot transportlīdzekļu skaitu, kuros var maksāt ar bankas karti, un šobrīd bankas termināļi ir uzstādīti jau praktiski visos pārvadātāja rīcībā esošajos autobusos. Maksa par braucienu un bagāžas pārvadāšanu, norēķinoties ar bankas karti, ir tāda pati, kā maksājot skaidrā naudā.

AS CATA saviem pasažieriem piedāvā iegādāties arī dažāda veida elektroniskās abonementa kartes, kas pielāgotas katra iedzīvotāja braukšanas paradumiem. Iegādājoties kādu no abonementa biļetēm, pasažieris saņems atlaidi no 10% līdz 20% apmērā.

Papildu informācija par AS CATA apkalpotajiem maršrutiem, kuros var maksāt ar karti, un par iespēju iegādāties abonementa biļeti, pieejama, zvanot pa tālruni 64122121 vai rakstot uz e-pasta adresi cata@cata.lv.