Arvien uzdarbojas krāpnieki, kas ar viltu izmāna internetbankas pieejas datus

Joprojām Valsts policija no iedzīvotājiem saņem informācija par to, ka nezināmas personas zvana un mēģina izvilināt viņu internetbankas un maksājuma karšu pieejas datus. Šonedēļ Vidzemes reģionā reģistrēti vairāki gadījumi, kad personām ar viltu no konta izkrāptas ievērojamas naudas summas. Valsts policija atkārtoti aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un nekādā gadījumā neiesaistīties apšaubāmos darījumos.

Šonedēļ Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē vērsās kāda sieviete, kura kļuvusi par krāpnieku upuri. Vidzemniece skaidroja, ka viņa aizvadītās nedēļas beigās saņēmusi zvanu no nepazīstamas personas, kura uzdevusies par bankas darbinieku un lūgusi nosaukt bankas kartes numuru un citus datus. Sievietes uzticību radījis tas, ka vīrietis zvanījis no ļoti līdzīga tālruņa numura, kāds ir bankas klientu apkalpošanas tālruņa numurs. Vēlāk sieviete konstatējusi, ka no viņas bankas konta ir noņemta nauda – vairāk nekā 3000 eiro. Par šo gadījumu policijā ir uzsākts kriminālprocess.

Savukārt Cēsu pusē kāds vīrietis saņēmis zvanu no nepazīstamas personas, kura sevi pozicionējusi kā finanšu speciālistu un piedāvājusi iesaistīties starptautiskos biržas darījumos, tā rezultātā no vīrieša izkrāpi 11 500 eiro, kurus vīrietis pārskaitījis uz apšaubāmiem biržas platformas bankas kontiem.

Bet kāda sieviete Gulbenes pusē kļuvusi par krāpšanas upuri, atsaucoties uz darba sludinājumu. Sieviete elektroniski aizpildījusi darba pieteikumu, kur bijis jānorāda konta numurs, pēc kā sieviete ar SMART – ID kodu apstiprinājusi pieteikumu, kā rezultātā no viņas konta noņemti 30 eiro.

Šo krāpnieku mērķis ir iegūt citas personas elektronisko maksāšanas līdzekļu datus, kā arī internetbankas piekļuves datus autentifikācijai, lai vēlāk no personas konta naudu pārskaitītu uz ārzemju kontiem, kurus izsekot ir ļoti grūti.

Svarīgi ir atcerēties, ka bankas darbinieki nekādā gadījumā nezvanīs un attālināti klientam nelūgs atklāt savus internetbankas pieejas datus – konta numuru, maksājuma kartes datus (kartes numuru un CVC kodu, kas atrodas kartes aizmugurē), PIN kodu, un citu sensitīvu informāciju.

Jāņem vērā, ja tiek saņemts zvans no telefona numura ar Latvijas numerāciju, tas vēl nenozīmē, ka zvanītājs atrodas mūsu valsts teritorijā. Izvērtējot gadījumus, likumsargi secinājuši, ka pārsvarā šie krāpnieki runā krievu valodā un, iespējams, nav no Latvijas. Labākais veids kā identificēt krāpnieku, ir runāt valsts valodā. Ja tiek saņemts šāds aizdomīgs zvans, uzreiz jāsazinās ar banku. Tāpat gadījumos, ja tiek zvanīts ar līdzīgu pieprasījumu, par to noteikti jāinformē policija, piefiksējot tālruņa numuru, no kura saņemts zvans. Lai sekotu līdzi kontā notiekošajam un nekavējoties reaģētu uz krāpnieciskām darbībām, policija iesaka izmantot paziņojumus par izejošajiem maksājumiem mobilajā lietotnē vai SMS veidā.

Valsts policija atkārtoti aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un nekādā gadījumā neuzticēt savus personas datus citiem cilvēkiem. Tāpat likumsargi aicina nevienam neatklāt savu interneta bankas paroli un pieejas kodus, kā arī šādus datus nesūtīt elektroniskajās vēstulēs. Visbiežāk šādi gadījumi notiek cilvēku pārlieku lielas uzticēšanās un neuzmanības dēļ. Valsts policija atgādina iedzīvotājiem būt uzmanīgiem un neiesaistīties apšaubāmos darījumos.