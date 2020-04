Arvien jauni pieteikumi

PIE MĀJAS SLIEKŠŅA. Laura Vanaga ar meitām Betiju (no kreisās) un Barbaru priecājas par pašvaldības sniegto praktisko atbalstu novada daudzbērnu ģimenēm. Foto: no albuma Laura Vanaga ar meitām Betiju (no kreisās) un Barbaru priecājas par pašvaldības sniegto praktisko atbalstu novada daudzbērnu ģimenēm.

Priekuļu novada pašvaldībai vienas dienas laikā ar pārtiku sekmīgi izdevies apgādāt 410 skolēnus, kuru ģimenes šim atbalstam bija pieteikušās līdz pagājušās nedēļas vidum. Taču vajadzība pēc atbalsta izrādījusies vēl lielāka, pašvaldības Sociālais dienests turpina saņemt jaunus pieteikumus.

Priekuļu novada Sociālā dienesta vadītāja Skaidrīte Astahovska-Eglīte “Druvai” pastāstīja, ka reģistrācijas procesā bijušas arī dažas ģimenes, kurām atbalsts pienākas, bet kuras no tā atteikušās, taču tādu bijis tiešām maz. Savukārt pēc ceturtdien, 16.aprīlī, notikušās pārtikas komplektu piegādes dzīvesvietās jauni pieteikumi tiešsaistes formā vēl tiek reģistrēti ik dienu. Līdz pirmdienas, 20.aprīļa, pusdienas laikam pārtikas pakas pieteiktas vēl 20 Priekuļu novadā deklarētajiem skolēniem. Priekuļu novada Sociālais dienests vēl līdz 26.aprīlim gaida jaunus pieteikumus no ģimenēm, kuras atbilst kādai pārtikas komplektu saņemšanas mērķgrupai un kuras līdz 16.aprīlim nepaspēja pieteikties.

S.Astahovska- Eglīte prognozē, ka, visticamāk, nākamās nedēļas laikā tiks organizēta vēl viena papildu piegāde dzīvesvietās personām, kuras pieteikušās pēc 16.aprīļa. Tālāk jau tiks strādāts pie nākamā mēneša pārtikas komplektu sagādes un noformēšanas.

Kopumā šāda iepriekš nepieredzēta mēroga atbalsta pasākuma organizēšana ļoti ierobežotā laika termiņā ir bijis liels izaicinājums visiem iesaistītajiem un arī prasījis daudz enerģijas. “Strādājām pēc labākās sirdsapziņas, jo arī ikdienas Sociālā dienesta darbs – īpaši krīzes apstākļos – nekur nepazūd,” stāsta S.Astahovska-Eglīte.

Viņa skaidro, ka pārtikas komplekta potenciālo saņēmēju loka apzināšana un iespējamā satura vētīšana sākusies jau līdz ar valdības doto mandātu. Viens gan bijis skaidrs uzreiz – siltu pusdienu izvadāšana tik lielos attālumos, kādi ir novadā, kā arī aprīkojuma trūkuma dēļ nav iespējama, tādēļ arī uzreiz diskutēts par pārtikas komplektu un tā optimālāko saturu. “Līdz domes lēmumam aptuvenais saņēmēju skaits un plānotais sastāvs pārtikas komplektam jau bija gatavs,” atklāj Sociālā dienesta vadītāja, norādot, ka arī pasūtījuma prognozējamais apjoms piegādātājam paziņots, vēl pirms visas ģimenes tīmeklī bija paspējušas aizpildīt pieteikuma anketas.

Komplektā iekļaujamo produktu izvēlē palīdzējis novada izglītības iestāžu medicīniskais personāls un pārtikas tehnologi, ar kuru atbalstu rasti risinājumi, lai produkti būtu dažādībā sabalansēti, ilgi uzglabātos, lai daļa būtu arī tāda, ko bērni varētu pagatavot paši, bez vecāku palīdzības, un arī labprāt lietotu uzturā.

Ieguldījumu ģimeņu praktiskajā atbalstā daudzi novadnieki ar pateicības vārdiem novērtējuši pie pašvaldības profila sociālajā tīklā “Facebook”, taču netrūkst arī pa kritiskai piezīmei – visvairāk, attiecībā uz izvēli pārtikas komplektā iekļaut ātri pagatavojamos makaronus jeb tautā saukto “rollto­nu” paciņas. Ātri pagatavojamie makaroni bērniem garšo, bet vecāki var nodrošināt, ka bērns nelieto vai samazina garšvielu daudzumu. S.Astahovska-Eglīte pēc uzklausītā atzīst – nav iespējams noformēt vienu visiem pilnībā apmierinošu variantu, savukārt komplektu satura dažādošana vai dalīšana kādās kategorijās nav iespējama ar tik ierobežotiem resursiem. “Darījām pēc labākās sirdsapziņas,” vēlreiz apliecina pašvaldības pārstāve.

Produktu sagādi un komplektēšanu nodrošinājis ēdināšanas uzņēmums “Žaks 2”, bet ģimenēm nogādāts jau ar pašvaldības resursiem. Lai vienas darba dienas laikā paspētu nogādāt palīdzību vairāk nekā četrsimt skolēniem visos novada četros pagastos, izveidoti seši maršruti. Visvairāk ģimeņu šajā izvadāšanas tūrē izrādījies tieši Priekuļu pagastā, apstiprina S.Astahovska-Eglīte. Priekuļu novadā iespēja pieteikties uz pārtikas paku ir visiem 1.-4.klašu skolēniem, kuri ir deklarēti Priekuļu novadā neatkarīgi no apmeklētās mācību iestādes, kā arī Priekuļu novada teritorijā deklarētajiem audzēkņiem, kas ir 5.-12.klašu audzēkņi novada mācību iestādēs. Šajā vecuma posmā skolēniem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm arī tad, ja viņi mācās citas pašvaldības skolā, un, protams, bērniem ārpus ģimenes aprūpē, bērniem ar invaliditāti. “Gribētos jau palīdzēt pilnīgi visiem, bet ir jāņem vērā arī budžeta iespējas, kā arī apzināmies, ka krīze vēl ir tikai “pumpuros” un finansiālās vajadzības novadā vēl būs,” rezumē Sociālā dienesta vadītāja.

S.Astahovska-Eglīte paskaidroja, ka arī nākamais produktu komplekts tiks veidots kā mēneša palīdzība. Lai arī pirmās pārtikas kastes ģimenes saņēmušas drīz pēc Lieldienām, to saturs paredzēts ārkārtējās situācijas periodā, sākot no tā izsludināšanas dienas, 13.marta. Nākamā produktu piegāde attieksies uz periodu no 14.aprīļa līdz 12.maijam.