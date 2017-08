Arī māksla saistās ar uzņēmējdarbību

Piešķir interjeram stilu. Mākslinieks Rihards Toms Jansons ar paša radīto interjera priekšmetu, kas veidots no koka, granīta un Igau­ni­jas dolomīta. Foto: Madara Ozoliņa Mākslinieks Rihards Toms Jansons ar paša radīto interjera priekšmetu, kas veidots no koka, granīta un Igau­ni­jas dolomīta.

Mākslinieks Toms Rihards Jansons nodarbojas ar dažādu neparastu un interesantu lietu radīšanu. No materiāliem viņš labprātāk izmanto gan koku un akmeni, gan mālu un metālu. Toms atzīst, ka Cēsīs ir ļoti daudz radošo profesiju pārstāvju, bet tikai neliela daļa savā jomā darbojas tiešām profesionālā līmenī: “Es varu teikt paldies ģimenei, īpaši vectēvam Andrim Eglītim, kurš man devis radošo impulsu. Man rados ir mākslinieki, tādēļ domāju, ka būtu grēks šo talantu neizmantot ikdienā. Bet, protams, visa pamatā ir darbs, kādu cilvēks ir gatavs ieguldīt, lai kaut ko sasniegtu. Es nenodarbojos ar vairumtirdzniecību. Nera­žo­ju lietas un nelieku plauktā, lai uz tām krātos putekļi. Katram klientam pieeju individuāli. Katra lieta, ko izveidoju, ir unikāla un īpaša.” Toms Rihards arī min, ka liela nozīme veiksmīgas uzņēmējdarbības veidošanā ir pieredzes apmaiņai ar citiem radošo profesiju pārstāvjiem. Tā esot iespēja ne tikai īstenot kādus kopīgus projektus, bet arī apmainīties idejām un padomiem.

“Man patīk viss, kas ir antīks. La­bi zināms, ka tagad modē nāk viss vecais un dažādas lietas tiek pārstrādātas no jauna. Arī es, izmantojot visdažādākos materi­ālus, izgatavoju mēbeles, interjera priekšmetus. Manuprāt, vecs un gaumīgs krēsls vai galds telpai var piešķirt īpašu šarmu. Man patīk kaut ko veidot no māla, plastilīna, koka un metāla. Mani iedvesmo viss, kas ir dabīgs,” par savu ikdienu stāsta Toms Ri­hards. Jaunais mākslinieks bieži vien, ejot pa ielu, redz vietas, kuras būtu lietderīgi papildināt ar kādām skulptūrām un jauniem vides elementiem. “Māksliniekam ir jāpiemīt kreatīvai domāšanai. Ne tikai darba procesa laikā, bet visu laiku. Radoša domāšana māksliniekam ir neatņemama vajadzība,” pārliecināts ir Toms Ri­hards. Mākslinieks stāsta, ka strādāt šajā profesijā neesot viegli, bet tas esot sava veida piepildījums un katra diena esot pilnīgi citāda: “Šī profesija, protams, ir sava veida risks. Tas, ko veido tēlnieki, ir roku darbs, kas prasa daudz laika, un ne vienmēr cilvēki ir gatavi to adekvāti novērtēt.”

Toms Rihards ikdienu pavada Cēsīs, bet, kā pats atzīst, tad vēl tikai ir savas vietas meklējumos. “Cēsīs dzīvo mana ģimene, bet vai redzu sevi paliekam šeit, vēl nezinu. To rādīs laiks, bet piekrītu, ka Cēsis ir vieta, kur mākslinieki var izpausties. Es pagaidām aktīvi darbojos dažādos mākslas virzienos un savas spējas vēl tikai apzinos,” stāsta Toms Rihards. Viņš šovasar piedalās arī arheoloģiskajos izrakumos, kas esot gana pacietīgs un fiziski grūts darbs.

Toms Rihards atrod laiku arī dze­jai, piedalās dzejas konkursos un lasījumos. Bet kā vēl vienu relaksējošu nodarbi mākslinieks min bungu spēlēšanu: “Muzicē­ša­na vairāk aktuāla bija tieši skolas laikā, bet arī tagad šad un tad iznāk uzspēlēt. Tā ir sava veida relaksācija. Citreiz paņemu bungas un braucu uz Skaļupes klintīm – tur ir kolosāla akustika.” Sa­vu­kārt Toma Riharda tuvākajos plānos ietilpst sena sapņa piepildīšana – došanās uz Franciju. Tur mākslinieks cer uzlādēt enerģiju un iegūt jaunu pieredzi, lai ar radošu noskaņu atgrieztos un ķertos klāt jauniem projektiem.