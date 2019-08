Ar vēstījumu nākotnei

Piektdien Cēsu Sv. Jāņa baznīcas 80 metrus augstajā torņa smailē atgriezās dievnama vēsturiskais krusts un lode, kā arī ar tiem saistītie dekoratīvie elementi. Torņa smailē pacēla arī atjaunoto un apzeltīto lodi, kurā ievietoja laika kapsulu ar trīs vēstījumiem: no Cēsu pilsētas, no baznīcas draudzes, kā arī no “Būvuzņēmums restaurators”, kas veic dievnama atjaunošanas un restaurācijas darbus. Aptuveni pirms četriem mēnešiem tika demontēts un restaurācijai nodots baznīcas krusts un ar to saistītie elementi.

Baznīcas torņa dekoratīvo elementu – krusta trejlapu, tornīšu izbūvju un fiāļu ložu, kā arī lielās lodes – labošanu veica “Būvuzņēmums restaurators” kalējs Pēters Koroļs, kurš savulaik izgatavojis Rīgas Doma katedrāles torņa gaili, bet pēc 30 gadiem piedalījies tā restaurācijas darbos. Savukārt zeltīšanu veica uzņēmuma restauratore Inese Ozoliņa un Raimonds Karveckis. No jauna ir izgatavots arī torņa smailes dekors, kas vēsturiski atradies zem bumbas, bet pēc iepriekšējiem jumta remontdarbiem nebija novietots atpakaļ.

Laika kapsula tika aizvērta un ievietota Cēsu Sv. Jāņa baznīcas lodē pirms tās pacelšanas tornī – plkst.10. Nākamie darbi tornī – krāsošana un sastatņu noņemšana.