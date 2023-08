Ar vērienīgajiem ceļu un ielu remontiem jāsadzīvo

Vērienīgi. Ceļu būvnieki strādā pārsimt metru aiz Āraišu dzelzceļa pārbrauktuves Bērzkroga virzienā. Foto: Latvijas valsts ceļi Ceļu būvnieki strādā pārsimt metru aiz Āraišu dzelzceļa pārbrauktuves Bērzkroga virzienā.

Cēsu novadā notiek vērienīgi ceļu un ielu remonti. Tuvojas rudens, kad atkal aktīvāka kļūst saimnieciskā dzīve, sākas jaunais mācību gads, un tādēļ palielinās satiksmes intensitāte. “Druva” skaidroja, kā veicas ar ceļu un ielu pārbūvi, vai darbi iekļaujas plānotajos termiņos un cik daudz tie ietekmēs satiksmi.

Vieni no lielākajiem ierobežojumiem uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Vid­zemes šosejas no pagrieziena uz Cēsīm līdz Rīdzenei. Puskilometra garā posmā no pagrieziena satiksme ir slēgta pilnībā , pārējā posmā satiksmi regulē septiņi luksofori. Šosejas posma pārbūvi sāka jūnijā, plānots pabeigt 2024. gada rudenī. Kā “Druva” uzzināja no VAS “Latvijas valsts ceļi”, ceļa posms vēl būs slēgts apmēram trīs nedēļas, darbi nekavējas, viss notiek pēc grafika.

Būvdarbu posmu ietei­cams apbraukt caur Priekuļiem un Bērzkrogu, bet, ja jātiek uz Vecpiebalgas pusi, tad var braukt no Cēsīm uz Rāmuļiem, Bānūžiem. Šāda satiksmes organizācija saglabāsies, līdz slēgtajā posmā tiks veikti grunts­apmaiņas darbi.Par situāciju nepriecājas priekulieši, jo pa ciemata galveno ielu ir liela automašīnu plūsma, tūlīt sāksies mācības vidusskolā un tehnikumā, audzēkņu vecākiem ir bažas, cik droši var būt par bērniem. Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes vadītāja Evita Šīrante pastāsta, ka pašvaldībā par to runāts. “Esam vienojušies ar pašvaldības policiju, ka gan pirmajā skolas dienā, gan pirmo mācību nedēļu tā dežurēs pie pārejām, lai palīdzētu skolēniem šķērsot ielas, būt uzmanīgiem, lai pievērš uzmanību mašīnām,” pastāsta E.Šīrante un piebilst, ka cauri Priekuļiem pa Cēsu prospektu automašīnu kustība ir intensīva.

No Cēsīm līdz Stalbei autoceļa pārbūves laikā satiksmi patlaban regulē seši luksofori. Ja brauc līdz Straupei, jārēķinās ar stundu, jo Stalbē pārbūvē arī ceļu krustojuma uz Limbažiem. “Tās ir pārejošas neērtības,” saka Stalbes pamatskolas direktore Jolanta Dzene un pastāsta, ka vecāki, kuri atvases ved uz bērnudārzu Auciemā un Stalbē. jau pieraduši un neviens nav izteicis šaubas, ka varētu būt problēmas. Direktore arī piebilst, ka skolēnu autobusam ikdienas maršrutā ir jābrauc pa vienu ceļa posmu, kur notiek darbi. Tiks precizēts, cik papildu laika jāpavada ceļā.

Arī šī ceļa pārbūves darbi norit pēc plānotā grafika un pirms tehnoloģiskā pārtraukuma ziemā autobraucējiem pa atjaunotajiem posmiem būs patīkami braukt.

Šajā gadā plašāki ielu remonti notiek un vēl notiks arī Cēsīs. Apjomīgākais projekts ir Bērzaines un Satekles ielas rekonstrukcija, kuru kopējās izmaksas ir aptuveni 1,8 miljoni eiro.

Darbi diemžēl neiekļaujas grafikā, nobīde ir kādi pāris mēneši, visticamāk, šajā gadā iecerēto paveikt neizdosies, atzīst Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs Vladimirs Kalandārovs: “Šis ir ļoti sarežģīts objekts, galvassāpes sagādāja caurteka pie Satekles ielas, jo ilgi kavējās materiālu piegāde. Līdzīga situācija ar caurteku Liepu ielā. Pamatīgas problēmas būvniekiem radīja Satekles un Bērzaines ielas plašais krustojums, kur padomju laikos krustu šķērsu savilkti dažādi pieslēgumi, neuzrādīti topogrāfijā. Būvniekiem nācās visu rakt ar rokām, lai kaut ko nesabojātu, tā viss iekavējās. To nevarēja paredzēt, tas atklājās, sākot reālos darbus. Šobrīd no būvniekiem “Imberteh” gaidām precizēto laika grafiku, lai saprastu, kā risināt situāciju.”

Arī šīs vasaras laika apstākļi atstāj savu ietekmi, nesenās spēcīgās lietavas radīja plašus izskalojumus, kas lika veikt papildu darbus. V. Kalendārovs atzīst, ka izmaksu sadārdzinājums būs, šobrīd grūti spriest par summām. Pašreiz tie ir aptuveni 5000 eiro, bet, visticamāk, summa būs lielāka.

“Satekles ielu septembra beigās plānots atvērt satiksmei, lai var kursēt arī satiksmes autobusi, jautājums par Bērzaines ielu. Sākotnējie plāni bija šogad uzlikt asfalta pirmo kārtu, var nerealizēties, iela varētu palikt ar šķembu segumu, bet jautājums, kā to ziemā uzturēt, kā segumu ietekmēs nokrišņi, ņemot vērā izteikto reljefu. Cerams, laika apstākļi būs labvēlīgi, lai darbus varētu turpināt iespējami ilgi,” saka V. Kalendārovs.

Jau sākta gatavošanās darbiem Raiņa ielas remontam posmā no Stacijas laukuma līdz rotācijas aplim Piebalgas ielā. Satiksmei ielu neslēgs, brauktuve pietiekami plata, lai vienu pusi varētu atstāt braukšanai, kamēr otru – remontē.

Vēl divu ielu svarīgi posmi šogad iegūs jaunu segumu. Bērzaines ielā segumu atjaunos posmā no Palasta ielas līdz Satekles, bet Piebalgas ielā – posmā no Lapsu līdz Saulrītu ielai. Kā norāda pašvaldībā, šo ielu seguma uzturēšanas izdevumiem pēdējos trīs gadus ir būtiski pieaugoša tendenci, tāpēc seguma remonts nav ekonomiski pamatots. Abās ielās konstatēti asfaltbetona seguma iesēdumi, plaisāšana, drupšana, komunikāciju aku un lietus ūdens gūliju bojājumi.

Domes sēdē tika apstiprinātas projekta kopējās izmaksas 569 542,20 eiro ar PVN, no kurām valsts budžeta aizdevums veido 484 110,87 eiro, bet Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējums – 85 431,33 eiro.

Kā stāsta V. Kalendārovs, šonedēļ ar uzņēmumu “Limbažu ceļi” SIA, kas uzvarēja pašvaldības iepirkumā, saskaņoti būvprojekti, darbus plānots veikt septembrī, oktobrī.