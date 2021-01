Ar pirotehniku uzmanīgi

Foto: freepik.com

Neiztrūkstoša gadu mijas sastāvdaļa ir uguņošana, ierasti vērienīgākus salūtus organizēja pašvaldības, lai iepriecinātu iedzīvotājus. Šogad, ņemot vērā ārkārtējo situāciju, valdība lēmusi aizliegt uguņošanu svētku laikā, lai mazinātu cilvēku pulcēšanos. Lēmums attiecas uz pašvaldībām, ne privātpersonām.

Šajā sakarā pamatotas bažas pauž Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes brigādes komandieris Jānis Skrastiņš, norādot, ja nav organizētas uguņošanas, cilvēki vairāk iegādāsies pirotehniku, lai gadu mijā tomēr sarīkotu salūtu: “Pirotehnika ir iespēja padarīt svētkus krāšņākus, bet tas iespējams vien tad, ja zina drošības noteikumus un bīstamības faktorus. Diemžēl gadās, ka šis iespaidīgais gadu mijas akcents aptumšo svētku prieku ar apdeguma traumām vai ugunsnelaimi mājoklī.”

Patlaban tirdzniecības ierobežojumi pirotehniku neļauj nopirkt klātienē, bet veikali to piedāvā iegādāties attālināti. Arī veikalā “Strazdu grava” parūpējušies, lai šīs preces būtu nopērkamas internetā. Uzņēmuma pārstāvis Uldis Grava norāda, ka pagaidām pirkšanas aktivitāte nav lielāka, to varēšot vērot divās pēdējās gada dienās, jo pieredze rādot, ka tieši 30.un 31.decembrī pirotehniku pērk visvairāk: “Cilvēki dodas uz veikalu pirkt pārtiku svētku galdam un pa ceļam nopērk arī kādu salūtu. Šogad to nedaudz sarežģī attālinātā tirdzniecība, bet domāju, tie, kuri vēlēsies nopirkt, to arī izdarīs. Varbūt lielākā problēma tā, ka pircējs nevar pakonsultēties ar pārdevēju, viņam pašam jāpieņem lēmumus, ko izvēlēties.”

Uz šo problēmu norādījis arī Neatkarīgo pirotehniķu asociācijas vadītājs Jānis Nutovcs. Viņš atzīst, ka valdības lēmums par liegumu pašvaldībām rīkot uguņošanu ir saprotams, taču pirotehnikas tirgotājiem būtu efektīvāk pircējiem klātienē jāizskaidro pareiza pirotehnikas lietošanas pamācība, lai tā mazinātu traumu riskus: “Mēs labprāt būtu strādājuši klātienē, ievērojot nepieciešamās epidemioloģiskās prasības, un informējuši pircējus par drošu pirotehnikas lietošanu. Būtu atļauts tirgot klātienē, traumatisma risks būtu mazāks, taču tagad, iespējams, kāds nebūs pareizi sapratis, kā pareizi salūtu lietot.”