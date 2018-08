Ar pasi uz zaļumballi?

Lasot pasākumu kalendāru Amatas pašvaldības izdevumā, izbrīnā sasitu plaukstas: “Simts gados nekas tāds nav piedzīvots!” Uz zaļumballi Āraišu pilsdrupās Amatas novada iedzīvotājiem jāierodas ar personas dokumentu kā policijā, jo citādi bez maksas iekšā netikšot. Tātad pienākuši laiki, ka balles placī pie kases jāsauc sauc vārds, uzvārds un jārāda pases foto. Varbūt jāpierāda arī tas, vai pasei nav beidzies derīgums? Par to pirms balles jāpārliecinās. Tikai kur to dokumentu lai nogrūž pēc tam? Siltā vasaras naktī uz zaļumballi taču ies plānās kleitās. Prātīgi būtu dokumentu vest uz mājām, bet tad jau kāda daļa no simtgadei veltītās balles paies garām,” filozofēja uz balli aicinātā novadniece.