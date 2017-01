Ar “Mercedes” iebrauc teātra sienā

Valmieras Drāmas teātris. Foto: publicitātes

Aizvadītajā diennaktī Vidzemē daudzviet konstatēti dažādi pārkāpumi un negadījumi kā ceļu satiksmē, tā arī sadzīvē. Tā piemēram, vakar pēc pulksten 21 Cēsīs, Lapsu ielā, pagaidām nenoskaidrots vadītājs ar automašīnu Audi uzbrauca apgaismes stabam, to bojājot, un no notikuma vietas aizbrauca, neziņojot policijai. Policija noskaidro vainīgo vadītāju. Arī Gulbenē bojāts apgaismes stabs. Kā ziņo Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Prevencijas grupas vecākā inspektore Sintija Gulbe, ap pulksten 14:30 Ozolu ielā pagaidām nenoskaidrots vadītājs ar pagaidām nenoskaidrotu automašīnu nobraucis no ceļa braucamās daļas un ietriecās apgaismes stabā, to bojājot. Vadītājs notikuma vietu atstājis, neziņojot policijai. Policija noskaidro vainīgo vadītāju.

Savukārt Madonas novadā, Praulienā, vakar kopīgas alkohola lietošanas laikā izcēlies konflikts starp kādu vīrieti un sievieti, kā rezultātā 1964.gadā dzimušais vīrietis 1961.gadā dzimušajai sievietei ar nazi nodarījis miesas bojājumus. Cietusī nogādāta slimnīcā. Policija vīrieti aizdomās par miesas bojājumu nodarīšanu aizturēja un nogādāja policijas iecirknī. Par notikušo sākts kriminālprocess.

Arī uz autoceļiem vakar policijas darbiniekiem bijis gana daudz darba. Tā piemēram, pēc pulksten 21 Līgatnē, Gaujas ielā, pieķerts iereibis automašīnas Audi vadītājs. 1961.gadā dzimušais vīrietis automašīnu vadīja, esot 1,02 promiļu reibumā. Vadītājam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols. Savukārt ap pulksten 11:24, Vecpiebalgas novadā, Dzērbenes pagastā, autoceļa Cēsis – Vecpiebalga – Madona 23.kilometrā, avarēja 1957.gadā dzimušas sievietes vadītā automašīna Peugeot. Negadījumā traumas guva automašīnas vadītāja, kura nogādāta slimnīcā. Policija noskaidro visus negadījuma apstākļus.

Avārija piedzīvota arī Madonas pusē. Proti, vakar pēc pulksten 12 Madonas novada Lazdonas pagastā, autoceļa Pļaviņas – Madona – Gulbene 38.kilometrā, avarēja 1992.gadā dzimuša vīrieša vadītā automašīna. Negadījumā traumas guva pats automašīnas vadītājs, kurš nogādāts slimnīcā. Policija noskaidro visus negadījuma apstākļus.

Pavisam neparasts negadījums konstatēts Valmierā. Ap pulksten 9:45 Lāčplēša ielā kāda, sākotnēji nenoskaidrota automašīna iebrauca Valmieras drāmas teātra sienā, to bojājot, un no notikuma vietas aizbrauca. Pateicoties aculieciniekam, policija noskaidroja automašīnu un tās vadītāju. Negadījumu izraisīja 1994.gadā dzimis vīrietis ar automašīnu Mercedes Benz un šobrīd autovadītājam draud atbildība gan par mantas bojāšanu, gan negadījuma vietas atstāšanu.

Savukārt 3.janvārī no mediķiem saņemta informācija par kādu 1.janvārī piekautu vīrieti, kurš nonācis slimnīcā. Sākotnējā informācija liecina, ka vīrietim miesas bojājumus nodarījusi pagaidām nenoskaidrota persona Matīšos, Rūpniecības ielā. Policijā par miesas bojājumu nodarīšanu sākts kriminālprocess un tiek noskaidrota vainīgā persona.

Todien policijā saņemta arī informācija, ka Madonā, Saules ielā, no kādas kravas automašīnas konteinera nozagta nerūsējošā tērauda ķēde, nodarot aptuveni 800 eiro lielus zaudējumus. Policijā par zādzību sākts kriminālprocess.

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Prevencijas grupas vecākā inspektore Sintija Gulbe informē, ka kopumā aizvadītā diennaktī Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā reģistrēta informācija par 53 gadījumiem, kad iedzīvotāji pēc palīdzības vērsušies policijā vai konstatēts, ka noticis noziegums. Reģistrēta informācija par 6 noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu (nav reģistrētas zādzības no tirdzniecības vietām, reģistrēts 1 mantas tīšas iznīcināšanas un bojāšanas gadījums).

Reģistrēta informācija par 14 nodarījumiem pret sabiedrisko kārtību un 3 noziedzīgi nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, kā arī par 22 ceļu satiksmes negadījumiem. Negadījumos cietuši 2 cilvēki. Reģistrēts 1 gadījums, kad automašīnas vadītājs pie stūres sēdies alkohola reibumā. Par ātruma pārsniegšanu sastādīti 12 administratīvā pārkāpuma protokoli, par dažādiem pārkāpumiem sastādīti 54 administratīvā pārkāpuma protokoli.