Ar mazu rūgtuma piegaršu

Paveikts. Ultramaratona distanci veica arī cēsnieki Žanna Vanaga un Einārs Vilnis.

Tā šoreiz jāsaka par Cēsu lielāko skriešanas pasākumu “Cēsu Eco trail”, jo darvas karoti medus mucā ielēja nedienas ar marķējumu.

Uz starta stājās gandrīz 500 skrējēju no 12 valstīm. Dalībniekiem šoreiz tika piedāvātas četras dažāda garuma distances, diemžēl divās no tām – 2,5 km un 42 km – dalībniekiem nācās pamaldīties. Ja īsākajā distancē rīkotāji atzina savu kļūdu, maratonā “paldies” jāsaka kādiem, kuri bija novākuši norādi, kurā šī distance atdalījās no ultramaratona distances, un lielākā daļa maratonistu veica krietni vairāk kilometru, nekā iecerēts. Dažs maratonists veica pat vairāk nekā 50 kilometrus. Līdz ar to šajās distancēs par gluži objektīviem rezultātiem runāt nevar, lai gan labākie tomēr tika apbalvoti, jo skriet skrēja un par vietām cīnījās.

Skrējiena rīkotāji atvainojas dalībniekiem par nebūšanām, bet šā­dos pasākumos grūti visu izkontrolēt. Dalībniekiem pirms tam bija iespēja iepazīties ar distanču kartēm, bet skrējiena karstumā jau par to netiek domāts.

Taču galvenajā – 76 km – distancē viss bija, kā nākas, un rezultāts bija tikai pašu dalībnieku rokās. Uz starta stājās 95 dalībnieki, no kuriem finišu sasniedza 86.

Jau no sākuma vadībā izvirzījās Lietuvas gargabalnieks Modests Bacis, kuram uz pēdām mina Latvijas skrējējs Jānis Kūms. Vēl 55.kilometrā abus šķīra vien septiņas sekundes, bet izšķirošo izrāvienu lietuvietis veica, kad līdz finišam bija atlikuši aptuveni septiņi kilometri. Finiša līniju M. Bacis šķērsoja, distancē pavadījis sešas stundas, 27 minūtes un 34 sekundes. Pēc finiša viņš atzina, ka distance nav bijusi viegla, tomēr ar uzrādīto laiku ir apmierināts.

Pēc astoņām minūtēm finišēja J. Kūms, kurš uzsvēra, ka sāncensis šoreiz bijis stiprāks. Skrējējs atzina, ka šādā ultramaratonā galvenā cīņa jau ir pašam ar sevi, īpaši vientulīgākos un vienmuļākos posmos.

Trešais ātrākais bija Ainārs Kumpiņš, kurš no uzvarētāja atpalika 50 minūtes. Dāmām ātrākā bija Jolanta Krastiņa, kura absolūtajā vērtējumā finišēja 11.vietā, distancē pavadot astoņas stundas un trīs minūtes.

Ātrākie absolūtajā vērtējumā gan vīriem, gan dāmām saņēma īpašas, tieši šim skrējienam gatavotas balvas ar Cēsu vēsturisko lukturi.

Šo distanci izmēģināja arī vairāki mūsu puses skrējēji. Labāko rezultātu uzrādīja veselavietis Jānis Actiņš, kuram 13.vieta absolūtajā vērtējumā, bet savā grupā (vīrieši IV, dzimuši līdz 1978. g.) viņam 1.vieta. Gandrīz tūlīt aiz viņa finišēja cēsnieks Miķelis Vietnieks, kuram 15.laiks absolūtajā vērtējumā, bet savā grupā (vīrieši II, 1989. -2000. gadam dzimušie) viņam trešā vieta. Vienīgā Cēsu skrējēja Žanna Vanaga savā grupā uzrādīja 4.laiku, distancē pavadot 12 stundas un 12 minūtes.

Problēmu ar marķējumu nebija arī 16 km distancē, kur pirmais finišēja Latvijas labākais ultramaratonists, cēsnieks Andris Ro­ni­moiss. Viņš atzina, ka šis bijis tikai neliels treniņš, gatavojoties kārtējam garajam skrējienam. Otrais finišēja Dmitrijs Ņičipors, bet trešais – sporta kluba “Ašais” pārstāvis Rihards Serģis, kurš bija labākais 1989.-2000.gadā dzimušo grupā. Vēl vairāki mūsu puses skrējēji bija labāko trijniekā savās grupās. Pirmais grupā (2001.- 2006.g) – Mārtiņš Pet­rovs (Cēsis); otrā grupā (2001.-2006.g) Elīna Klinklāva (Liepas pagasts); otrais grupā (1989.-2000.g) Artūrs Vadzis (Vadzis); otrais grupā (dzimuši līdz 1978. g.) Mareks Meļņiks (Cēsis), trešais – Ivars Oraševskis (Pār­gau­jas novads).