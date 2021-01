Ar grafiti projektu mākslinieki rada Valmieras identitātei atbilstošu objektu

Nezudīs. Grafiti siena Valmierā sagla­bāsies arī tad, kad projekts būs beidzies, to integrēs pilsētvidē. Foto: publicitātes Grafiti siena Valmierā sagla­bāsies arī tad, kad projekts būs beidzies, to integrēs pilsētvidē.

Māju ārsienu apzīmēšana, nodarot postu ēkām, Valmierā ir bijusi problēma. Pateicoties māksliniekiem Alvim Berngardam, Namedai Zemītei un Zaharam Ze, kā arī publiskās mākslas programmai “KOPĀ”, vairāk nekā mēnesi Valmierā, Vienības laukumā, ir legāla grafiti siena, kuru vēl līdz 31.decembrim var papildināt ikviens interesents.

Vides objekts VA jeb “Va­rious Artists” (angliski “Dažādi mākslinieki”) ir tapis publiskās mākslas programmas “KOPĀ” ietvaros. Objekta autori Alvis Berngards, Nameda Zemīte un Zahars Ze, aicinot ikvienu iesaistīties grafiti sienas tapšanā, stāsta, ka “publiskajai mākslai ir jābūt publiski pieejamai vārda vistiešākajā nozīmē. Iesaistot dažādas paaudzes cilvēkus, kuri katrs dos savu pienesumu VA nemitīgā pārveidē, akcentēsim radošumu un veidu, kā iedzīvotāji izvēlas pavadīt brīvo laiku”.

Vides objekts saistošs ar to, ka katram pašam ir iespēja izlemt, kuru sienas daļu papildināt, arī zīmējot pāri jau esošajam. Kopējas mākslas tapšanā der jebkāda krāsa, taču mākslinieki iesaka izvēlēties sienas, akrila vai aerosola veidā pildītu krāsu. Autoru iecere ir radīt vidi, kas aicina ikvienu izpausties radoši, paturot prātā, ka cienām līdzcilvēkus un ka visiem patīk dzīvot sakoptā un tīrā pilsētvidē. “Mākslai jābūt publiski pieejamai, iesaistot dažādas paaudzes cilvēkus, kuri papildina mākslas objektu. Sabiedrībā cilvēku domas dalās par māksliniekiem kā vandalistiem un radošā gara paudējiem. Cilvēkiem jānodrošina iespēja, kur legāli to var darīt bez administratīviem sodiem, skaisti, lēnām, izdomājot visas detaļas līdz galam,” stāsta Nameda Zemīte, viena no objekta autorēm.

Valmieras pilsētas pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece Zane Bulmeistare stāsta: “Jāsaka, atsaucība ir negaidīti liela. To var redzēt, apskatot grafiti sienu, – brīvu vietu nav, zīmējumi arī pārklājušies. Ir piedomāts gan pie zīmējumu vēstījuma, gan tā, lai siena netiktu sabojāta. Objekts ir arī apgaismots, aicinot piedalīties arī tos, kuri dienas gaišajā laikā darba, mācību vai citu iemeslu dēļ savu zīmējumu uz sienas atstāt nevar. Tāpat tas ir īpašs akcents Vienības laukumā, ko aplūko arī garāmgājēji.”

Grafiti siena Valmierā sagla­bāsies arī tad, kad projekts būs beidzies, to integrēs pilsētvidē. Iespējams, mākslas objekts nonāks Valmieras skeitparkā, kas tuvākajā laikā tiks veidots kā mūsdienīgs sporta un aktīvās atpūtas parks dažāda vecuma valmieriešiem. Tāpat nākamgad tiek plānotas dažādas norises, kas tematiski sasauksies ar legālo grafiti sienu: darbnīcas, meistarklases un diskusijas par ielu mākslas nozari un “ikviens – mākslinieks” apzināšanos.

Publiskās mākslas programmu “KOPĀ” īsteno Latvijas Laik­me­tīgās mākslas centrs, finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija. Projekta sadarbības partneri ir vairākas Latvijas paš­valdības. Konkursa kārtībā programma atbalsta desmit jaunu pilsētvides objektu tapšanu – pieci objekti atrodas Rīgā, pieci ārpus galvaspilsētas. Starp Vid­zemes pilsētām Valmiera nav vienīgā, kurā atrodas šī projekta mākslas objekts, tāds ir arī Cēsīs, Ruckas parkā.