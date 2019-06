Ar Ešenvalda dziesmām uz konkursu

Cēsu Pils koris uz koru konkursu Slovākijā devās ar sagatavotu sniegumu. Valsts galvaspilsētā Bratislavā sapulcinātā starptautiskā žūrija Latvijas kori jaukto koru sacensībā novērtēja, no simts iespējamiem punktiem piešķirot 98. Neviens cits koris to nepārspēja. Žūrija Latvijas jaukto kori pasludināja par uzvarētāju sīvajā konkurencē ar Singapūras jauniešu kori. Diriģente Evita Konuša vērtē, ka Amerikas, Norvēģijas, Čehijas un citu koru sniegumu izdevies pārspēt tieši ar priekšnesumu no Latvijas Dziesmu svētku repertuāra, ar komponista Ērika Ešenvalda dziesmām, no kurām dažas jau ir pasaules koncertzālēs labi iepazītas un novērtētas.

No Cēsīm amatieru kora apliecināšanos starptautiskā konkurencē ieinteresēti virzījusi arī Cēsu pašvaldība.