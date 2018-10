Apturēts kāds steidzīgs automašīnas vadītājs, kurš policistiem mēģina dot 20 EUR kukuli

Aizvadītajās dienās, laika posmā no 26.oktobra līdz 29.oktobrim, saņemta informācija par 186 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 26 nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 48 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 34 nodarījumi pret īpašumu.

Aizvadītajās dienās Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā reģistrēti 34 ceļu satiksmes negadījumi, no tiem četros gadījumos ir pieci cietušie. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies trīs vadītāji. Noformēti 205 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 100 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

27.oktobrī, Gulbenes novadā, autoceļa Smiltene-Gulbene 57.kilometrā par ātruma pārkāpšanu tika apturēts kāds steidzīgs automašīnas vadītājs, kura fiksētais ātrums ārpus apdzīvotas vietas bija 118 km/h atļauto 90 km/h vietā. Lai izvairītos no administratīvā pārkāpuma reģistrēšanas, vīrietis policistiem deva 20 EUR kukuli. Par šo gadījumu uzsākts kriminālprocess. Valsts policija atgādina, ka par kukuļdošanu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

26.oktobrī, pulksten 20:45, Strenču novadā, autoceļa Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža 85.kilometrā, automašīnas “Volvo” vadītāja uzbrauca uz ceļa braucamās daļas pēkšņi izskrējušam staltbriedim. Ceļu satiksmes negadījumā cieta transportlīdzeklī esošais pasažieris, kurš no tālākas stacionēšanas slimnīcā atteicās.

27.oktobrī, pulksten 00:20, Apes novadā, autoceļa Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža 151.kilometrā, kāda automašīnas “BMW” vadītāja nespēja tikt galā ar sava transportlīdzekļa vadību, kā rezultātā ietriecās tilta margās. Negadījumā cieta gan “BMW” vadītāja, gan pasažieris. Cietušie nogādāti ārstniecības iestādē. Policija skaidro notikušo.

28.oktobrī, pulksten 00:45, Gulbenes novadā, autoceļa Cesvaine-Velēna 23.kilometrā automašīnas “Opel” vadītājs nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās. Negadījumā cieta pats automašīnas vadītājs, kurš tika nogādāts slimnīcā. Policija skaidro notikušo.

Aizvadītajās dienās no iedzīvotājiem saņemti vairāki ziņojumi par konstatētām zādzībām. 23.oktobrī Apes novadā brīvi piekļūstot mājas pagalmam nozagts zāģis “Makita” 550 Eur vērtībā. 26.oktobrī Alūksnē no kādas mājas nozagts portatīvais dators 350 Eur vērtībā, savukārt 27.okotobrī Strenču novadā konstatēts, ka no kādas mājas nozagta airu laiva, laivas motors, kvadricikls un vairāki instrumenti. Materiālie zaudējumi vērtējami 1580 Eur vērtībā. Policija skaidro notikušo. Visos gadījumos uzsākts kriminālprocess.

Aizvadītajā nedēļas nogalē pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies trīs automašīnas vadītāji un trīs velosipēdu vadītāji. 27.oktobrī Valmierā pa Rīgas ielu smagā alkohola reibumā pārvietojās automašīnas “Toyota” vadītājs, kurš uzbrauca virsū ceļa margai. Vīrietim tika konstatēts 2,24 promiļu reibums. Savukārt 28.oktobrī Priekuļu novadā, autoceļa Valmiera – Cēsis 25.kilometrā kāds “Opel” vadītājs piedalījās ceļu satiksmē, būdams 2,19 promiļu alkohola reibumā. Visiem vadītājiem noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli.