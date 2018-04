“Apse” kļūst par pirmajiem Vidzemes līgas čempioniem

Čempioni. Cēsu komanda "Apse" uzvarēja pirmajā Vidzemes basketbola čempionāta sezonā, ierakstot savu vārdu šī turnīra vēsturē. Foto: No albuma Cēsu komanda "Apse" uzvarēja pirmajā Vidzemes basketbola čempionāta sezonā, ierakstot savu vārdu šī turnīra vēsturē.

Ar Cēsu komandas “Apse” uzvaru noslēgusies pirmā sezona Vidzemes basketbola līgā. Šis formāts tika radīts, apvienojot Cēsu, Smiltenes un Valkas/ Valgas čempionātus. Kopumā turnīram pieteicās 18 komandas, kas vispirms aizvadīja spēles trijās apakšgrupās. Cēsu pusi pārstāvēja komanda “Apse”, “Mednieku klubs/ BKC”, “Rakši”, “CPSS”, “Lauki”.

Pēc pirmā posma katras grupas divas labākās turpināja spēles par 1.- 6.vietu, divas nākamās par 7.-12.vietu, bet komandas, kas ieņēma divas pēdējās vietas, par 13.-18.vietu. Otrajā posmā notika vietu sadalījums šajās grupās. Tad pirmās sešas un divas spēcīgākās komandas no otrās grupas sāka izslēgšanas spēles par medaļām, bet pārējās 12 cīnījās par “Cerību kausu”. Tajā vislabāk veicās komandai “Rakši”, kas vispirms ar 93:55 pieveica “CPSS”, tad ar 75:67 pārspēja komandu “Lauki”, bet izšķirošajā spēlē ar 85:54 pārspēja komandu “Grotes”. Uzvarētāju rindās rezultatīvākais Kārlis Struka – 21 punkts.

No otrās grupas ceļu uz titulu sāka “PATA Strenči”, kam veicās ļoti labi. Vispirms viņi pārspēja spēcīgākās grupas sestās vietas ieguvējus “Grundzāle”, ceturtdaļfinālā pieveica “Mednieku klubs/­BKC” 113:92, bet pusfinālā arī komandu “Vudlande”, kas spēcīgāko grupā pēc regulārā turnīra bija otrajā vietā.

Finālā viņiem pretī nāca komanda “Apse”, kas līdz tam bija gājusi no uzvaras uz uzvaru, nezaudējot nevienā spēlē. “Apse” pusfinālā pieveica “Baltic Steelarc/SK U” 105:91.

Čempionvienība noskaidrojās divu spēļu summā. Pirmajā ar minimālo 70:65 pārāki bija “PATA Strenči” spēlētāji, sagādājot pirmo zaudējumu cēsniekiem. Cēsu komandas rindās rezultatīvākie bija Rinalds Mihailovs un Audris Mihailovs, katrs gūstot pa 16 punktiem.

Tā kā starpība bija tikai pieci punkti, bija skaidrs, ka titula īpašnieki noskaidrosies otrajā spēlē. To veiksmīgāk sāka Strenču basketbolisti, pirmo ceturtdaļu uzvarot 31:17. Taču tad, acīmredzot sapratuši, ka nav, kur atkāpties, “Apse” spēlētāji ņēma spēles gaitu savās rokās. Otro ceturtdaļu uzvarot 25:8 un trešo – 23:10,viņi ielika pamatus uzvarai. Cēsnieki bija pārāki arī pēdējās desmit minūtēs 17:12, uzvarot spēlē 82:61 un divu spēļu summā uzvarot ar +16. Rezultatīvākais bija Mārtiņš Vīņauds, kurš guva 29 punktus. Tieši viņš arī ieguva visa čempi­onāta vērtīgākā spēlētāja titulu.

Čempionu rindās šajā sezonā spēlēja Audris Mihailovs, Emīls Jonins, Rinalds Mihailovs, Mi­hails Mihailovs, Kaspars Jomerts, Artūrs Līmanis, Rihards Zīrāks, Jānis Nikolājevs, Mārtiņš Vīņ­auds, Raivis Puņeiko, Uģis Grīn­felds, Miks Grīnfelds, Jānis Lo­pei­ka, Raivo Lemiesis.

Komandas treneris Mihails Mihailovs atzīst, ka aizvadīta laba sezona un jaunais projekts – Vidzemes basketbola līga – savā pirmajā sezonā sevi apliecināja pozitīvi: “Patīkami, ka bija astoņas deviņas līdzvērtīgas komandas. To vislabāk apliecina Stren­ču komandas “PATA” aizkļūšana līdz finālam. Turnīrā spēlēja labas komandas, tai skaitā no Igaunijas. Cerams, ka igauņi būs arī nākamajās sezonās, jo viņi tomēr spēlē nedaudz citādāk kā latvieši, un tas ir interesanti. Var teikt, kā zināms “svaigums” turnīrā. Vi­dze­mes līga parādīja, ka tajā ir ļoti labs spēles līmenis. Interesi par piedalīšanos izteikuši basketbolisti arī no citām pilsētām, tā kā nākamajās sezonās ģeogrāfija varētu paplašināties.”

Lai arī Vidzemes līgas sezona beigusies, Cēsu puses komandas vēl tiksies nelielā turnīrā, lai noskaidrotu Cēsu rajona ceļojošā kausa ieguvēju.