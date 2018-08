Apjukums ar iepirkuma maisiņiem

Vides aktīvistu kampaņu rosināta, arī es domāju, kā varētu iesaistīties vides saudzēšanā. Esmu pensionāre, iepirkumu nav daudz, atkritumu ikdienā maz, tos pašus šķiroju. Sāku domāt, ko vēl varētu darīt vides lietā. Nolēmu, ka turpmāk, ejot iepirkties uz veikalu vai tirgu, līdzi ņemšu iepirkumu maisiņu, kas lietojams ilgi, kuru var izmazgāt.

Biju apmierināta ar savu izvēli maisiņu ņemt līdzi, izejot no mājas; nebija grūti, tas viegls, salokāms. Lielveikalos lepni vilku maisiņu no somas un liku pirkumus. Pagāja vairākas nedēļas, sajutos labi, domājot par vidi. Tad kādu dienu atklāju, ka mājās vairs nav maisiņu, kuros ievietot sašķirotos atkritumus, lai aiznestu uz savākšanas vietu. Iepriekš šim nolūkam izmantoju plastmasas maisiņus, kurus biju iegādājusies veikalos, lai pārnestu mājās pirkumus. Sapratu, ka nāksies iegādāties speciālos atkritumu maisus. Un tad sāku domāt, vai bija nozīme atteikties no iepirkumu maisiņiem, ja līdzīgi tomēr jāpērk. Rēķināju, ka lētāk tas gan sanāks, jo veikalu zīmolu maisiņi nav pārāk lēti. Bet vai videi no tā kāds ieguvums? Var jau sacīt, ka atkritumu maisus iespējams gādāt lielākus, lai vienā var vairāk salikt, taču tad tas kaitīgais materiāls, kas nesadalās, tomēr tiks izlietots vairāk, turklāt, ja atkritumu maz, nevaru taču tos ilgi krāt, sāks ost, vairosies mušiņas. Tā nu arī nesaprotu, vai mana apņemšanās neiegādāties iepirkumu maisiņus ir prātīga vai tomēr bezjēdzīga.