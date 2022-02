Apgūst ikdienai tik nepieciešamās informācijas tehnoloģijas

APŅĒMĪGI. Sieviešu kluba “Y`S Men klubs Cēsis” dalībnieces piecus mēnešus apņēmīgi apgūst informācijas tehnoloģijas, kas lieti noder gan ikdienas dzīvē, gan biedrības darbībā. Foto: Iveta Rozentāle Sieviešu kluba “Y`S Men klubs Cēsis” dalībnieces piecus mēnešus apņēmīgi apgūst informācijas tehnoloģijas, kas lieti noder gan ikdienas dzīvē, gan biedrības darbībā.

Iespēju pilnveidot zināšanas informācijas tehnoloģiju izmantošanā sagādājis sieviešu klubs “Y`S Men klubs Cēsis”.

No oktobra kluba dalībnieces apgūst gan dažādas ikdienā noderīgas lietas darbam ar datoru un telefonu, gan “Google dokumentu” formatēšanu, dokumentu nosūtīšanu un kopīgošanu, dizaina programmu, prezentāciju veidošanu, e-parakstu, e-veselību, internetbanku.

Finansējumu mācībām “Y`S Men klubs Cēsis” ieguvis, piesaistot aktīvo iedzīvotāju fonda līdzekļus projektā “Prasmes ikdienai un sabiedrībai”. Kluba prezidente un projekta koordinatora asistente Ieva Vībante vērtē: “Līdz ar mācībām esam ieguvušas pārliecību, ka rīkoties datorā, telefonā un internetā nemaz nav tik grūti. Turklāt mājsēdes laikā, strādājot “Google Meet” programmā, apguvām arī tās pilnvērtīgu lietošanu. Biedrībām ir ļoti būtiski ne tikai būt aktīvām, bet arī prast informāciju par sevi sniegt sabiedrībai, partneriem, savai mērķauditorijai – mazno­drošinātiem senioriem un sociālā riska grupu cilvēkiem. Mācāmies strādāt produktīvi, izmantojot informāciju tehnoloģiju sniegtās iespējas. Protams, šajā laikā ne mazāk būtiski, ka tādējādi varam katru nedēļu tikties klātienē.”

Nodarbībās, iepriekš piesakoties, var piedalīties ne tikai kluba dalībnieces, arī citi. Iespēju apgūt papildu prasmes IT lietošanā izmantojuši ne tikai cēsnieki un pilsētas apkaimes iedzīvotāji, bet arī attālāku pagastu ļaudis.

“Druva”, viesojoties nodarbībā, ievēroja, ka dalībnieces droši uzdod jautājumus par neizprasto un saņem detalizētu skaidrojumu. Nodarbību tēmas ar pasniedzēju iepriekš saskaņo, ņemot vērā aktuālo, ko cilvēkiem labākajos gados visnepieciešamāk un noderīgāk apgūt. Kā saka pašas dalībnieces – viņas datora izmantošanu iemācījušās iepriekšējā gadsimtā, bet pa šo laiku tās nozīmīgi mainījušās, turklāt daudz ko iespējams izdarīt arī viedtālrunī. Vairākas kursu klausītājas atzīst, ka ļoti noderīga bija e-paraksta apgūšana, un projekta koordinatore Inta Ādamsone piebilst, ka “mūsdienās bez e-paraksta esam gandrīz kā bez rokām”. No­darbību pasniedzējs Aleksandrs Ļubinskis teic, ka pati e-paraksta izmantošana ir vienkārša, bet nokļūšana līdz tam, opciju izvēle var radīt barjeru un atturēt no tā lietošanas. Kluba pārstāve Ineta Ozoliņa vērtē: “No­darbības mums palīdz sekot līdzi laikmetam. Arī iemācīties ieiet internetbankā un rīkoties ar savu naudu virtuālajā vidē ir ļoti būtiski.”

Līgums par mācību kursu “Digitālo prasmju apguve” noslēgts ar Cēsu digitālo centru, nodarbības vada pasniedzējs Alek­sandrs Ļubinskis, bet datordizaina programmas “Canvas” vadīja Asnāte Grēna. Alek­sandrs Ļu­binskis uzsver: “Infor­mācijas tehnoloģijas mūsu ikdienā ienāk arvien vairāk, tas tā arī turpināsies. Līdz ar to jautājums paliek tāds – ja es šajā vilcienā neiekāpju šodien, vai pēc gada man to izdarīt nebūs vēl divreiz grūtāk? Tāpēc ir liels prieks, ka dalībniecēm ir uzņēmība, viņas mēģina, eksperimentē un jūtas arvien komfortablāk. Infor­mācijas tehnoloģijas mūsdienās ir neizbēgamas. Protams, pirmajos brīžos ar tām darboties nav viegli, to atzīst arī dalībnieces, bet kādā brīdī sāc pierast, redzi pielietojumu, un tad tās sāk kļūt noderīgas un atvieglo ikdienu.”

A.Ļubinskis atzīst, ka mūsdienās, kad dzīves ritms ir straujš, ne vienmēr ir iespējams, piemēram, darba laikā izskriet, lai nokārtotu lietas pašvaldībā, bet, atnākot mājās, pat deviņos vakarā cilvēks joprojām var saņemt pašvaldības pakalpojumu. Turklāt laukos dzīvojošajiem tieši digitālās prasmes palīdz saņemt nepieciešamo informāciju un pakalpojumus sev ērtā laikā un veidā. “Risinājumi ir, ja saprotam, kā tie strādā. Un telefons ir vēl jo vairāk svarīgs, jo šobrīd tas ir kā dators, ar kura palīdzību var izdarīt ļoti daudz. Un bieži vien cilvēkiem mājās datora nemaz nav, bet ir viedtālrunis. Tas ir kā milzīgs portāls, kurā ir dažādas iespējas, bet mēs bieži vien ļoti maz par to zinām. Un tad tādās mācībās kā šajās mēģinām saprast, ko ar to var izdarīt, kā izmantot, aptvert kaut nelielu daļu no tām plašajām iespējām,” saka A.Ļubinskis.

Inta Ādamsone rezumē: “Pa­teicoties mācībām, cilvēki nebaidās izmantot datora un arī telefona sniegtās iespējas. Ja cilvēkam ikdienā nav saskarsmes ar moderno tehnoloģiju ierīcēm, viņš izturas piesardzīgi, baidīdamies kaut ko izdarīt nepareizi, ka būs kādas neatgriezeniskas sekas. Pasnie­dzējs iemāca, kā rīkoties, kā izmantot šīs tehnoloģijas mūsu pašu labā.”

Pavasara sesijā paredzēti arī semināri par finanšu avotu dažādošanu sabiedriskā labuma statusa organizācijām, kā arī par organizācijas mērķu izvirzīšanu un formulēšanu. Seminārā speciālista vadībā tiks sagatavots biedrības turpmākās darbības plāns, un tas palīdzēs pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā un organizācijas vadības kapacitātes uzlabošanā.