Apgūst balles dejas

Deju solī. Balles deju plenērā “Pie Raiskuma ezera” jaunus deju soļus mācījās vairāki desmiti dejotāju no Latvijas un Igaunijas. Foto: no albuma Balles deju plenērā “Pie Raiskuma ezera” jaunus deju soļus mācījās vairāki desmiti dejotāju no Latvijas un Igaunijas.

Aizvadīts balles deju plenērs pieaugušajiem “Pie Raiskuma ezera”, ko rīkoja balles deju klubs”Valmiera” sadarbībā ar Cēsu balles deju klubu “Reveranss”.

Šoreiz par norises vietu bija izvēlēta Raiskuma internātpamatskola – rehabilitācijas centrs, un, kā norāda kluba “Valmiera” vadītāja Valentīna Saukante, šovasar viņi pirmo reizi izgājuši ārpus savas teritorijas: “Mūsu klubam šis ir jau septītais plenērs, un visi rīkoti Valmieras pusē, tāpēc šogad nolēmām kaut ko pamainīt. Tā kā sadarbojamies ar Cēsu klubu “Reveranss”, lēmām plenēru rīkot Raiskumā. Droši var teikt, ka šī bija pareizā izvēle, jo viss tiešām izdevās.”

Plenērs pulcēja gandrīz 70 dalībniekus ne tikai no Latvijas. V. Saukante stāsta, ka tas bijis starptautisks pasākums, jo pirmo reizi plenērā piedalījušies dejotāji no Igaunijas, no Pērnavas balles deju kluba. Pirmo reizi pārstāvēti arī Krāslavas un Aiz­kraukles deju klubi, kuri pievienojās dejotājiem no Vidze­mes, arī Rīgas, Talsiem, Baus­kas, kas deju plenēros piedalās katru vasaru.

Dalībnieku vidū bija arī vairāk nekā desmit dejotāju no kluba “Reveranss”, un, kā atzīst kluba pārstāve Dace Rozenštei­na, sadarbība ar kaimiņiem ir cieša. Cēsnieki bijuši visos plenēros, kurus rīko valmierieši, daudzi dejotāji dejo abos klubos. Viņa arī atgādina, ka savulaik šādus deju plenērus rīkojis Cēsu klubs, to iniciators bijis kluba vadītājs Dainis Liepiņš, taču tradīcija beigusies.

Trīs dienu laikā dejotāji apguva jaunus deju soļus, rītos fizioterapeites vadībā piedalījās īpašās nodarbībās tieši dejotājiem, bet brīvajā laikā varēja izbaudīt visus Raiskuma ezera un tā apkārtnes labumus. Atpūtas brīžos bija iespēja izmantot kempinga “Apaļkans” piedāvājumu, jo tā saimnieks Juris Leimanis pats ir aktīvs balles deju dejotājs. Ple­nēra dalībnieki viesojās Rais­kuma labumu darītavā, devās pārgājienā gar Raiskuma ezeru.

“Tā ir lieliska atpūta no ikdienas, iespēja satikt deju skolotājus un dejotājus no citiem Latvijas klubiem, iemācīties ko jaunu. Mūsu rīcībā bija divas zāles, varējām sadalīties pa grupām – zinošie un mazāk zinošie, un deju skolotāji varēja strādāt paralēli ar abām grupām,” norāda V. Saukante.

Arī D. Rozenšteinai par aizvadīto plenēru palikušas jaukas emocijas: “Tas ir ļoti noderīgs pasākums, jo notiek ne tikai mācības, kur apgūstam jaunas dejas, jaunus soļus, bet svarīga ir sadraudzība starp klubiem un dejotājiem.”

Plenērs noslēdzās ar zaļumballi Raiskuma estrādē, ko sev sarīkoja paši dejotāji. Ballē, uz kuru atnāca palūkoties arī vietējie iedzīvotāji, varēja izmēģināt gan tikko apgūtos, gan labi zināmos deju soļus.

V. Saukante sola, ka plenērs Cēsu pusē visticamāk atgriezīsies vēl kādu vasaru.