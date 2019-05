Apdomīgi, jo maijs steidzina

Mārpuķītes. Foto: Marta Martinsone - Kaša

Maijs dārzniekiem vienmēr ir par īsu, un tā vien šķiet, ka tas ir īsākais gada mēnesis. Tikko vēl bija auksts un par slapju, lai dārzā kaut kodarītu, bet nu jau pēkšņi viss ir saplaucis un izžuvis un daļa darbu nokavēti.

Karstās aprīļa beigas ļoti pasteidzināja visu augu plaukšanu un ziedēšanu, kā arī izžāvēja augsni. Vēsais maija sākums, iespējams, daudzviet apsaldēja augļu koku ziedus, tādēļ šogad gaidāma mazāka ogu un augļu raža, apsalušas ir arī jūtīgākās ziemcietes.

Tomēr nu jau klāt maija beigas un darbi dārzā rit pilnā sparā. Maija vidū un beigās parasti jāuzsāk zāliena pļaušana. Svarīgi atcerēties, ka intensīvi kopts zāliens jāpļauj regulāri, nedrīkst pļaut ļoti zemu, vislabāk tikai 1/3 zāliena garuma. Iespējams, jaunā mīkstā zālīte pēc pirmās pļaušanas vēl neizskatīsies tik skaista, kā iecerēts, bet nedaudz jāpaciešas, jau ar otro vai trešo pļaušanas reizi tas iegūs glītu un kvalitatīvu izskatu. Vēl maijā zālienu var mēslot ar slāpekli saturošu mēslojumu, bet jāatceras, ka mēslojumu var izkaisīt tikai vakarpusē, vēlams pirms lietus, lai karstā saule augus neapdedzinātu. Mēslošanā vienmēr jābūt ļoti rūpīgam un uzmanīgam, precīzi jāievēro līdzekļa norādītās devas un mēslojums jāizkaisa ļoti vienmērīgi.

Maijā noteikti var plānot jauna zāliena ierīkošanu, rūpīgi sagatavot augsni, izlīdzināt, noplanēt, ielabot un sagatavot zāliena sējai vai paklājzāliena ieklāšanai. Iesaku ar augsnes sagatavošanu nogaidīt, ja tuvumā ir skaisti dzelteni ziedošas pieneņu pļavas. Visas jaukās pieneņpūkas var piezemēties tieši jūsu kvalitatīvi sagatavotajā augsnē. Un tad būs ļoti grūti no tām atbrīvoties. Ja nezāles traucē jau esošajā zālienā, tās var mēģināt izravēt (pienenes izdurt) vai apstrādāt ar herbicīdiem. Tomēr jāatgādina, ka dārzu “modē” arvien populārāki kļūst dabīgi zālieni ar bagātu augu sabiedrību, ne tikai stiebrzāles, bet arī ziedoši augi, kurus ieteicams pļaut retāk. Protams, pavisam dabīgu jeb bioloģiski vērtīgu zālāju arī Latvijā nav ļoti daudz, tomēr esam bagāti ar daudzām ziedaugu sugām, un mūsu rūpīgi koptie mauriņi pavisam nemanāmi papildinās ar jaunām augu sugām, un iespējams, ka nevajag ar tām cīnīties, bet gan sadzīvot.

Maija beigās beidzas forsītiju ziedēšana, kas šogad priecēja ļoti bagātīgi. Pavisam drīz jau būs noziedējušas arī asās, Vanhuta un pelēkās spirejas, kuras pēc ziedēšanas ieteicams apgriezt. Ja krūms jau vecāks un lielāks, iespējams, ka vajadzēs izgriezt pat atsevišķus zarus, tā atjaunojot krūmu, vai tikai īsināt noziedējušos zarus, lai veidotu vainaga formu. Vēl var paspēt apgriezt klinš­rozītes, jo tās gatavojas ziedēšanai vasaras beigās un rudenī. Apgriežot pagājušā gada dzinumus, klinšrozīte veido kompaktāku krūma formu, kā arī bagātīgāk zied. Šo darbu var veikt arī rudenī, kad krūms noziedējis. Noziedējušas ir arī lielākā daļa pavasarī ziedošo sīpolpuķu. Lai saglabātu kvalitatīvus sīpolus, augiem jāļauj nobriest, tādēļ lakstus nebūtu vēlams nogriezt vai nopļaut. Tulpēm ieteicams izlauzt sēklotnes (noziedējušos ziedus), lai augs netērē spēku sēklu ražošanai. Maija beigās jau pavisam noteikti ir saplaukušas rozes, un nu pavisam skaidri redzams, kuri zari ir nosaluši, tie jāizgriež. Sauso, nosalušo vai aizlūzušo zaru izgriešana, ja vien tas nav paveikts jau iepriekš, veicama visiem krūmiem un skujkokiem. Rozēm šobrīd veidojas ziedu pumpuri, tādēļ tās var atkārtoti mēslot, izmantojot gan minerālo, gan organisko mēslojumu. Zinot, cik grūti turēties pretim kārdinājumam un nenopirkt kādu jaunu rožu stādu, šis ir laiks, kad jaunos stādus varam stādīt. Tāpat maija beigās var stādīt vīnogas, kas tāpat kā rozes audzētas siltumnīcās un var būt jutīgas pret aukstumu. Stādīt ieteicams vakarpusē vai izvēlēties dienu, kas nav karsta un saulaina, jo iestādītie augi var sau­lē apdegt. Stādīt varam arī jebkurus citus augus, jo visticamāk tie ir podos jeb konteineros.

Noteikti jāatceras augus aplaistīt! Un aplaistīt nozīmē, ka mitrums nokļūst pie augu saknēm, nevis apslapinātas tiek tikai lapas un augsnes virskārta. Iestādītam krūmam vai kokam izveido apdobi ar nelielu grāvīti un aplaista ar 1-2 spaiņiem ūdens (atkarīgs no stāda lieluma) tā, lai ūdens nokļūst līdz saknēm. Iestādot obligāti jāaplaista visi augi, un laistīšana jāturpina, līdz tie ieaugušies, bet rūpīgi apdomājot, pirms uzsākt augu un zāliena laistīšanu dārzā. Kad dabā ir sausuma periods, augi pielāgojas apstākļiem. Ja sākat augus un zālienu laistīt, tas jādara regulāri, jo augi pieradīs pie jūsu rūpēm un pat nemēģinās paši sagatavoties mitruma trūkumam. Vēlreiz atgādinu, ka laistīšana nozīmē, ka ūdens nokļūst pie auga saknēm. Protams, neatkarīgi no laika apstākļiem jālaista būs viengadīgās puķes, kas iestādītas toveros, traukos un kastēs. Arvien populārāka kļūst arī daudzgadīgo augu audzēšana podos un traukos, kā arī paceltās garšaugu un sakņu dobes. Tās pavisam noteikti jālaista, jo ātrāk izkalst un cieš no mitruma trūkuma.

Maija beigās dobes var papildināt ar dālijām, gladiolām, frēzijām, kannām un citām gumu un sīpolpuķēm, kuras ziemā glabātas pagrabā vai noliktavā. Var dobēs sēt īsa veģetācijas perioda viengadīgās puķes (saulespuķes, kreses, puķuzirnīšus, kliņģerītes, kosmejas, magones u.c). Izstādot dobēs, traukos un kastēs viengadīgo puķu dēstus, ieteicams tos sākumā “pieradināt” pie āra temperatūras, lai tie neapdegtu vai neciestu no aukstuma. Ja stādi vēl nav iegādāti, dārzniecībās izvēle šobrīd ir ļoti liela un bagātīga. Lai nekristu kārdinājumā, iesaku apdomāt, cik un kādus augus nepieciešams iegādāties un kur katram būs paredzētā vieta. Pavisam drīz jau ziedēs peonijas, tās siltajā laikā izstiepušās pavisam augstas, iespējams, ka nepieciešami balsti. Maijā vēl var paspēt sadalīt un pārstādīt rudenī ziedošās ziemcietes (miķelītes, čīkstenes, rudbekijas u.c.).

Pēdējais laiks iesēt un iestādīt iecerētos sakņu un garšaugus. Var mēslot zemenes, kā arī ierīkot jaunus zemeņu stādījumus.

Protams, kopā ar skaistajiem augiem dārzā aug arī nezāles. Tās ieteicams izravēt, lai nenomāktu augus, ieteicams atjaunot apdobes, varbūt kaut kur tām jāatjauno forma vai jāpaplašina. Apdobes var mulčēt.

Maijā jāpagūst viss – arī izbaudīt trako ziedēšanu, kad zied viss reizē. Jāpaspēj nogaršot rabarberus un pirmos salātus, redīsus un citus zaļumus.

