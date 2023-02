Amerikāņu ortopēde, tagad cēsniece, palīdz ukraiņiem atgriezties kustīgā dzīvē

Lai palīdzētu. Uzņēmumā “Designed to Live”, kas darbojas Cēsīs, izgatavo protēzes karadarbībā cietušajiem ukraiņiem. No kreisās: Keitija Ledervuda, Sergejs Janjuks, Kristina Trifonova un Davids Jarmošiks. Foto: Anna Kola Uzņēmumā “Designed to Live”, kas darbojas Cēsīs, izgatavo protēzes karadarbībā cietušajiem ukraiņiem. No kreisās: Keitija Ledervuda, Sergejs Janjuks, Kristina Trifonova un Davids Jarmošiks.

“Misija: Ukraina”, ko īsteno amerikāniete Keitija Ledervuda un viņas uzņēmums, kas darbojas Cēsīs, vāc ziedojumus un izgatavo protēzes Ukrainas aizstāvjiem, kas zaudējuši kādu locekli.

Ziedojumos gan izejmateriāli, gan nauda

Par Keitiju Ledervudu “Druva” rakstīja jau pērn pavasarī. Viņa ir amerikāniete, kuras dzīves ceļi atveduši uz Latviju. Un kopš 2015.gada Keitija ne tikai dzīvo šeit, bet arī strādā savā profesijā, viņa ir tehniskais ortopēds, izglītību ieguvusi ASV, savā jomā praktizē kopš 2009.gada. “Kad sākās karš Ukrainā, zināju, ka pieprasījums pēc protēzēm diemžēl krietni palielināsies. Pare­dzēju, ka ievainoto pieplūdums no karadarbības zonām sāksies mēnešus sešus astoņus pēc kara sākuma februārī. Ņemot vērā, ka Latvija atrodas samērā tuvu Ukrainai, uzreiz sāku domāt, kā īstenot protēžu izgatavošanu, un nolēmu, ka palīdzību karā cietušajiem varēšu nodrošināt Latvijā, nedodoties uz Ukrainu,” stāsta Keitija. “Ir skaidrs, ka Ukrainas iestādēm, kas nodrošina cilvēkus ar protēzēm, ir darba pilnas rokas, viņi nespēj apkalpot visus pacientus. Lai situāciju atvieglotu, mans uzņēmums “Designed to Live” nodrošina ukraiņiem iespēju iegūt protēzes šeit, Cēsīs.”

Par to, kas sedz protēžu izgatavošanas un nodrošināšanas izdevumus, Keitija stāsta, ka tie ir privāti ziedotāji “Misijai: Ukraina”. Ukraiņi, kuriem vajadzīga protēze, to saņem pilnībā bez maksas. “Esam izveidojuši vietējo brīvprātīgo atbalsta tīklu, kas palīdz ar transportu no Ukrainas uz Latviju. Cēsu pašvaldība un privātie atbalstītāji palīdz nodrošināt mājvietu ukraiņiem, kamēr viņi ir Latvijā. Savukārt mans uzdevums ir nodrošināt katru pacientu ar augstākās kvalitātes un pēc augstākajām tehnoloģijām izgatavotām protēzēm, kas izveidotas tieši pacienta vajadzībām. Pro­tams, protēzes ir dārgas. Dažas no sastāvdaļām ziedo ASV esošas iestādes, dažkārt Eiropas ražotāji piedāvā zināmas atlaides. Tas viss ir ļoti noderīgi, tomēr tas nebūt pilnībā nenosedz izdevumus. Katram pacientam ir individuālas vajadzības. Nereti, lai šīs prasības apmierinātu, jādomā, kā tikt pie jauniem materiāliem un sastāvdaļām. To finansiāli palīdz nodrošināt ziedotājs, kas vēlas atbalstīt projektu un dot iespēju kādam atkal staigāt, atgūt cilvēka kustību neatkarību un iespēju pārvietoties,” stāsta Keitija.

Atbalsts, lai pilnvērtīgi atgrieztos dzīvē

Atrašanās Latvijā nozīmē ne vien visu vajadzīgo resursu pieejamību protēzes izgatavošanai, bet arī iespēju ievainotajiem cilvēkiem uz brīdi būt prom no satraucošajiem notikumiem dzimtenē, pabūt vietā, kur ir miers. Vides maiņa ir ļoti svarīga jebkurā atveseļošanās gadījumā.

“Saprotot, ka kādas ķermeņa daļas zaudēšana šiem cilvēkiem ir tikai daļa no gūtajām traumām, mēs sniedzam iespēju katram pacientam piedalīties iknedēļas “ParaFit” treniņos, apmeklēt ukraiņu baznīcas, veicam ekskursijas pa Latviju un reizēm viesojamies mājās kopīgās vakariņās. Kad ir nepieciešams, psiholoģisku un garīgu atbalstu nodrošina arī Latvijas speciālisti un vietējie mācītāji. Mūsu mērķis tiešām ir nodrošināt šos cilvēkus ar mierpilnu, iedrošinošu un nomierinošu vidi. Mūsu uzņēmumā strādā arī divi darbinieki no Ukrainas, kuriem pašiem ir kāju protēzes. Tieši viņi spēj pacientus iedrošināt un atbalstīt kā neviens cits,” ar pieredzēto dalās Keitija.

Kad pacienti atstāj Latviju, lai atgrieztos mājās, ir brīnišķīgi redzēt, ka viņi šķiet uz brīdi atpūtušies, atjaunojušies un viņiem ir atgriezusies motivācija dzīvot no jauna ar saviem jauniegūtajiem, kaut arī metāla, locekļiem, atzīst ortopēde.

Lai palīdzētu iespējami vairāk

Katram pacientam svarīgas regulāras vizītes pie speciālista arī pēc protēzes iegūšanas. “Tā ir normāla prakse, kad pirmajos sešos mēnešos nepieciešams veikt dažādas izmaiņas, izmainīt parametrus vai pat pavisam nomainīt protēzi, jo ķermenis dzīst un mainās. “Designed to Live” nodrošina pacientiem šo aprūpi pirms došanās prom no Latvijas. Ukrainā katrs pacients tiek nosūtīts pie speciālista, lai tālāk uzraudzītu atveseļošanās procesu, joprojām sadarbojoties arī ar mums.”

Keitija stāsta, ka protēžu čaulas tiek radītas, izmanojot augstāko 3D printēšanas tehnoloģiju (Multi Jet Fusion). “Tas mums dod iespēju saņemt digitālu čaulas versiju, ja rodas vajadzība pēc jaunas protēzes, mums jau ir gatavs pamats – čaulas makets, kuru varam izmantot, un pacientam nav speciāli jābrauc uz Latviju vēlreiz,” viņa teic.

Līdz šim ar Keitijas profesionālo palīdzību pie jauniem metāla locekļiem ir tikuši vairāki ukraiņi. “Esam izgatavojuši piecas kāju protēzes, vienu rokas protēzi un piecas speciālās ortozes. Četri darbi vēl ir procesā. Ar nožēlu jāsaka, ka pieprasījums pēc protēzēm turpina palielināties. Tas nozīmē, ka cilvēki Ukrainā cieš aizvien vairāk.”

Daudziem ir vēlme pēc elektroniskajām protēzēm, saka Keitija, bet pastāsta, ka “Misijas: Ukrai­na” īstenotāji pieņēmuši lēmumu šādas protēzēs ukraiņiem neizgatavot tādēļ, ka tām ir nepieciešama regulāra apkope, ko uzņēmums nevar nodrošināt, ja cilvēks atgriezies Ukrainā. Tāpat, protams, arī izmaksas elektroniskām protēzēm ir daudzkārt lielākas, tā, gatavojot mehāniskās protezēs, iespējams palīdzēt vairāk cilvēkiem, kuri izvēlas šo risinājumu.

Viņa atgādina, ka Latvija nav vienīgā Eiropas valsts, kur ukraiņi var saņemt protēzes: “Katra izvēles iespēja, protams, atšķiras. Dažas no tām finansē valsts, daž­viet izdevumus sedz protēžu centri. Tāpat atšķiras arī tas, ar kāda veida amputācijām pacientus katra vieta pieņem un kādu protēžu tehnoloģiju izmanto.”

Tieši tādēļ, ka traumas iegūtas karadarbības dēļ, katrs gadījums esot diezgan sarežģīts. “Nav tipisku gadījumu. Šī iemesla dēļ ārvalstīs nereti pat atsaka palīdzību iegūt protēzes, jo iegūtā trauma ir pārāk komplicēta. Ja “Designed to Live” jūtam, ka ir kaut niecīgākā iespēja protēzi izgatavot un cilvēks var ar to sekmīgi dzīvot tālāk, mēs viņu šeit uzņemam.”

Priekšdarbu daudz

Jautāta, kā ukraiņi uzzina par iespēju saņemt palīdzību Latvijā, Keitija teic, ka vairums par “Misiju: Ukraina” iespējām uzzina no projekta vietnēm sociālajos tīklos vai ierakstiem, ar ko dalījušies ietekmīgi ukraiņi savos sociālo tīklu kontos. “Cilvēki, kam ir vajadzība pēc protēzes, sazinās uzreiz ar mums, aizpildot pieteikuma veidlapu. Tad viņi atsūta amputētā locekļa foto, lai es varētu izvērtēt gadījumu. Parasti noturam konsultāciju video zvana veidā, lai noteiktu, vai varam konkrētajai personai palīdzēt un vai viņi pie mums var saņemt to, ko ir iecerējuši.”

Pirms ierašanās Latvijā esot gana daudz formalitāšu, kas pacientam jāveic, tāpat amputētajam loceklim jābūt pilnībā sadzijušam. “Iesakām zaudētā locekļa vietā izmantot kompresijas terapiju, tā jāuzsāk vismaz mēnesi pirms ierašanās Latvijā. Vīriešiem jākārto speciāli dokumenti, lai varētu izbraukt no Ukrainas. Mēs palīdzam, tomēr atbildība par dokumentu sakārtošanu jāuzņemas pacientam pašam. Kad tas viss izdarīts, tad arī organizējam transportu, lai palīdzētu cilvēkiem nokļūt Latvijā, Cēsīs,” pastāsta ortopēde.

K. Ledervuda uzsver, ka izmantot protēzi zaudētā locekļa vietā nebūt nav viegli, tas prasa smagu, ilgstošu darbu, motivāciju un pacienta apņēmību turpināt dzīvot, par spīti gūtajai traumai. “Tas patiešām ir liels komandas darbs, lai nodrošinātu visērtāko un funkcionāli labāko protēzi. Strādājam kopā, lai nodrošinātu iespēju šiem cilvēkiem atgriezties dzīvē tik pilnvērtīgi, cik iespējams konkrētajos apstākļos.”

Sarunas izskaņā Keitija vēlas pateikties tiem cēsniekiem, kas ir izrādījuši atbalstu šim projektam. Par Keitijas īstenoto misiju vairāk var uzzināt Instagram kontā “missionukraine_latvia” vai “De­sig­ned to Live” mājaslapas vietnes sadaļā “Mission: Ukraine”.