Amatas senioriem palīdz dzīvesprieks

Paaudzes. Savā desmitajā jubilejā Amatas pagasta pensionāru biedrības “Dzīvesprieks” deju kopa “Aušas” bija sagatavojušas īpašu priekšnesumu kopā ar saviem mazbērniem. Foto: Jānis Gabrāns Savā desmitajā jubilejā Amatas pagasta pensionāru biedrības “Dzīvesprieks” deju kopa “Aušas” bija sagatavojušas īpašu priekšnesumu kopā ar saviem mazbērniem.

Uz pastāvēšanas desmit gadiem ar atraktīvu svinīgo daļu un sekojošo ballīti kopā ar draugiem atskatījās Amatas pagasta pensionāru biedrība “Dzīvesprieks”.

Uz pasākumu tika ielūgti draugi – pensionāru biedrības no Cēsīm, Zaubes, Nītaures, Stalbes, Līgatnes, kā arī no Alūksnes, Lielvārdes.

Pirmā biedrības vadītāja bija Dagnija Āze, nu jau vairākus gadus šajā amatā ir Aleksandra Freivalde. Jubilejas pasākuma svinīgajā daļā skanēja uzrunas, apsveikumi, viesus ar priekšnesumiem priecēja paši jubilāri. Deju kopas “Aušas” dalībnieces dejoja kopā ar mazbērniem, rādīja, ko dara aerobikas nodarbībās, kā arī deju pasadoble ritmos. Biedrības dalībnieki bija sagatavojuši paš­ironisku skeču, skanēja dzeja Annas Oborenko izpildījumā, ar dziesmām visus priecēja Ulvis Krieviņš, ko dēvē par biedrības krustdēlu, bet koncerts noslēdzās ar Amatas apvienības pārvaldes sarūpētu pārsteigumu- ar programmu priecēja Viktors Lap­čenoks.

Aleksandra Freivalde, stāstot, kas ir tas, kas aicina nākt kopā, atzina, ka viņi ir īpaša paaudze: “Esam paaudze, kādas vairs nebūs! Paaudze, kas gāja uz skolu kājām un kājām nāca atpakaļ. Paaudze, kas pati izpildīja mājasdarbus, lai pēc iespējas ātrāk tiktu ārā un varētu satikties ar draugiem. Paaudze, kas spēlēja paslēpes vai bumbu, līdz kļuva tumšs. Paaudze, kas vāca fotogrāfijas albumos, nevis telefonos. Paaudze, kas lasīja un aizmiga ar grāmatu. Paaudze, kam skolotājs bija neapšaubāma autoritāte. Varbūt tieši tāpēc spējam novērtēt to, cik svarīga ir kopā būšana, savstarpējs atbalsts. Novērtēt to, ka katra diena jāizdzīvo pilnvērtīgi un skaisti, neko neatliekot uz rītdienu. Mūs vada vēlme satikties, apgūt ko jaunu, būt noderīgiem, tiekamies katru otrdienu, apmaināmies idejām, plānojam pasākumus, darbojamies praktiski. ”

Stāstot par biedrības skaitlisko sastāvu, viņa norādīja, ka 2013. gadā, kad biedrību izveidoja, tā pulcēja 13 biedrus, tagad ir 48.

“Dzīvesprieks” darbojas aktīvi, iesaistās dažādos projektos, un A. Freivalde īpaši akcentēja vienu no tiem – Amatas seniori Latvijas simtgadei. Tika apzinātas 240 mājvietas pagastā un savāktais materiāls apkopots astoņās mapēs, tagad tās atrodas bibliotēkās: “Tas ir ilgtspējīgs projekts, jo mēs nemitīgi papildinām mapes ar jaunu un jaunu informāciju.”

“Dzīvesprieks” iesaistās fiziskajās aktivitātēs, viņi pērn uzvarēja Cēsu novada senioru biedrību spēlēs, tāpēc šogad tās jārīko pašiem.

Jubilārus sveikt bija ieradies Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs un priekšsēdētāja vietniece Inese Suija – Markova. J. Rozenbergs uzsvēra, ka ļoti novērtē senioru organizācijas, cilvēkus, kuri grib nākt kopā, darboties, jēgpilni pavadīt brīvo laiku: “Jūsu darbošanās pierāda, ka tas ir svarīgi, jo tā ir arī iespēja citam citu atbalstīt grūtākos brīžos. Paldies visiem, kuri biedrību veidojuši, vadījuši, jo vadīt – tas nav vienkārši, jāmāk meistarīgi salāgot intereses un cilvēku raksturus. Paldies Elitai Eglītei, kura pirms desmit gadiem iedrošināja un atbalstīja biedrību un turpinājusi to darīt visus šos gadus. To, ka ar biedrību viss ir kārtībā, uzskatāmi parāda lielais dalībnieku skaits.”

Biedrības vadītāja vairākkārt uzsvēra, cik nozīmīgs ir Amatas apvienības pārvaldes vadītājas Elitas Eglītes atbalsts, viņa nemitīgi tur rūpi par senioriem.

Pati E. Eglīte norādīja, ka zālē valda īsts dzīvesprieks, un, kas vēl būtiskāk, visu paaudžu prieks: “Nav lielāka prieka, kā kopā redzēt visus – no mazbērniem līdz vecvecākiem. Biedrība “Dzīves­prieks” bija pirmā pensionāru organizācija, kas nodibinājās mūsu teritorijā. Esam priecīgi, ka, iedvesmojoties no viņiem, mums tagad ir biedrības arī Zaubē, Nītaurē, un jau šajā nedēļā “Dzīvesprieks” dalīsies pieredzē Drabešos, mudinot arī tur veidot pensionāru organizāciju, un pēc pāris nedēļām par to runās arī Skujenē.”

Pēc svinīgās daļas visi kopīgi nodziedāja biedrības himnu “Še, kur ozoli…”, un ballīte varēja sākties!