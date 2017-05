Alūksnes tiesai nodod lietu par ārzemnieku nelikumīgu pārvietošanu pāri robežai

Prokuratūra nodevusi Alūksnes rajona tiesai krimināllietu pret piecām personām par 17 ārzemnieku nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai. Viens no apsūdzētajiem, papildus nelikumīgai personu pārvietošanai, apsūdzēts arī par to, ka piedāvājis kukuli valsts amatpersonai, lai tā, izmantojot savu dienesta stāvokli, nodrošinātu iespēju pārvietot nelegālos imigrantus no Krievijas uz Latviju, aģentūru LETA informēja Ģenerālprokuratūras preses pārstāve Una Rēķe.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.