Alūksnes policija meklē 88 gadus vecu sirmgalvi

Alūksnes policisti kopā ar zemessargiem uzsākuši kādas bezvēsts pazudušas 88 gadus vecas sirmgalves meklēšanas pasākumus, vienlaikus lūdzot iedzīvotāju palīdzību informēt, ja kundze redzēta.

Vakar, 22.decembrī, pēc pusnakts tuvinieki vērsās policijā ar iesniegumu, ka 1928.gadā dzimusī Ērika Mītniece pazudusi kopš 21.decembra. Sirmgalve izgājusi no savas dzīvesvietas Alūksnes novadā, Kalncempju pagastā, „Ceriņi 1“. Pēdējā informācija par sievietes gaitām liecina, ka 21.decembrī viņa devusies uz Alūksni un, iespējams, ap pulksten 17 ar autobusu atbraukusi atpakaļ no Alūksnes un it kā devusies uz savu dzīvesvietu, taču tur nav nonākusi un līdz šim brīdim viņas atrašanās vieta nav zināma.

Policija lūdz vērīgi aplūkot attēlā redzamo kundzi un, ja jūsu rīcībā ir informācija par viņas atrašanās vietu vai jebkāda cita informācija, kas sekmētu sirmgalves atrašanu, lūdzam sniegt informāciju pa tālruni 110 (visu diennakti).

Policija jau iepriekš pateicas par sniegto palīdzību!