Alūksnes novadā paredzēti satiksmes ierobežojumi rallija laikā

Rallija “Alūksne 2017” laikā šodien un rīt Alūksnes novadā noteikti satiksmes ierobežojumi, aģentūru LETA informēja Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Šodien satiksmes dalībniekiem no plkst.17 līdz 22 būs slēgta satiksme Parka ielas posmā no Baložu bulvāra līdz Dzirnavu ielai, Brūža ielas posmā no Dzirnavu ielas līdz Pils parka ielai un Dzirnavu ielas posmā no Pils ielas līdz Brūža ielai Alūksnē.

No plkst.12.40 līdz 16.10 satiksmes būs slēgta Alsviķu pagasta ceļā Purvāji – Celenski – Kalnciems – Dores iela, Alūksnes pilsētas robeža un no plkst.18.30 līdz 22.10 ceļā Jaunpuntuži – Luki – Nēķene – Tūja – Upmaļi – Eglītes.

Savukārt no plkst.19 līdz 21.40 būs slēgta satiksme Mārkalnes un Ziemera pagastu ceļā Zirņukalns – Bundzene – Lukumieši – Noriņas – Mellīši 5 – Zīles – Liepas – Uzkalniņi – Jaunisaki – Vaivariņi – Strautiņi.

Sestdien, 14.janvārī, vispārējai kustībai no plkst.13.30 līdz 16.40 būs slēgts Mārkalnes un Ziemera pagasta ceļš Zirņukalns – Bundzene – Lukumieši – Noriņas – Mellīši 5 – Zīles – Liepas – Uzkalniņi – Jaunisaki – Vaivariņi – Strautiņi. No plkst.8 līdz 13 būs slēgts Ziemera un Alsviķu pagasta ceļš Skrejas – Bieranti – Čukstu karjera – Dimdenieki – Rumpāni – Suski 1 un no plkst.8.10 līdz 13.20 – Alsviķu pagasta Vecais lielceļš – Liepaskalna piemineklis – Āpšalu ceļš.

Savukārt no plkst.8.40 līdz plkst.16.50 būs slēgts Veclaicenes pagasta ceļš Ķieģeļnīca – Brīvzemnieki – Lauciņi – Lejas Renci – Maģumi – Strautiņi – Mazpūrāni – Pepernieki – Birztalas.