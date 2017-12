Alūksnes ezerā ielaistas trīs tonnas varavīksnes foreļu

Foto: publicitātes

Dažādojot zivju krājumu Alūksnes ezerā, Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” šomēnes ielaidusi trīs tonnas varavīksnes foreļu, aģentūru LETA informēja pašvaldības pārstāve Evita Aploka. Ezerā ielaistas varavīksnes foreles triploīdu forma – bezdzimuma zivis. Līdz ar to tās nevairojas un visu uzmanību velta, lai barotos un pieņemtos svarā, kas ir būtiski makšķerniekiem.

Kopumā ezerā plānots ielaist septiņas tonnas foreļu. Šīs zivju sugas ielaišanai ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja. Saskaņā ar pārvaldes izsniegto lēmumu, foreļu ielaišana ezerā notiks pakāpeniski, tādēļ atlikušās četras tonnas zivju ezerā ielaidīs turpmāko gadu laikā.

Zivju ielaišanu ezerā apmaksā Alūksnes novada pašvaldība, un iepirkuma rezultātā tiesības uz šiem darbiem ieguva “Inter-fish Joanna Walczak”. Līguma summa ir 15 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Zivju ielaišanai ezerā laiks pirms ledus veidošanās, kad makšķerēšana no laivas vairs nenotiek, bet zemledus zveja vēl nav sākusies, izvēlēts mērķtiecīgi, lai zivis varētu aklimatizēties un pierast pie jaunās dzīves telpas. Foreles galvenokārt ir kukaiņēdāji un to dzīves vide, līdzīgi kā sīgām, lielākoties ir virsējos ūdenstilpnes slāņos, līdz ar to tās nekonkurēs par barību ar citām zivju sugām, kuras savukārt pārsvarā uzturas dziļākos ūdeņos.

Ezerā ielaisto zivju svars ir no 900 līdz 1100 gramiem, tās makšķerniekiem jau būs iespējams noķert. Lomā makšķernieks drīkst paturēt divas foreles dienā, neatkarīgi no to izmēra. Šo zivju makšķerēšanai gan nepieciešams iegādāties speciālo licenci. Šīs licences cena ir pieci eiro dienā. Tā iegādājama aģentūrā “ALJA” vai internetā.

“Ceram, ka Alūksnes ezers līdz ar varavīksnes foreļu ielaišanu kļūs vēl interesantāks gan vietējiem makšķerniekiem, gan viesiem, jo mūsu ezers ir vienīgais, kurā pēdējo gadu laikā ir ielaista šī zivju suga. Būs ļoti svarīga sadarbība ar makšķerniekiem, kuru lomos foreles nonāks, lai varētu apzināt, cik daudz to tiek noķerts,” saka aģentūras “ALJA” direktors Māris Lietuvietis.

Makšķernieki, kuri noķēruši foreles, aicināti nosūtīt lomu attēlus pašvaldības aģentūrai “ALJA”” e-pastā “alja@aluksne.lv” vai lietotnē “WhatsApp” 26141741, lai varētu vērtēt zivju vizuālo stāvokli un novērot to barošanās paradumus.