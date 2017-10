Alūksnē tiesās vīrieti, kurš apreibināšanās nolūkos izraisīja plašu sprādzienu daudzdzīvokļu namā

Propāna gāzes eksplozija dzīvoklī Alūksnē. Piecstāvu dzīvojamā māja Alūksnē, Torņa ielā, kur pirmā stāva dzīvoklī notika propāna gāzes eksplozija, kurā cieta viens cilvēks. Foto: LETA Piecstāvu dzīvojamā māja Alūksnē, Torņa ielā, kur pirmā stāva dzīvoklī notika propāna gāzes eksplozija, kurā cieta viens cilvēks.

Prokuratūra nodevusi Alūksnes rajona tiesai krimināllietu, kurā vīrietis apsūdzēts par to, ka apreibināšanās nolūkos izraisīja plašu sprādzienu daudzdzīvokļu namā. Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai, apsūdzētais dzīvoklī apreibinājās, ieelpojot dzīvoklim pa gāzes vadu pievadīto propāna gāzi. Lai to izdarītu, viņš dzīvoklī atvienoja elastīgo gāzes padeves cauruli, kas savienoja gāzes vadu ar gāzes plīti, bet līdz ar to arī apzināti pieļāva propāna gāzes ieplūšanu dzīvokļa telpā, taču par gāzes noplūdi neziņoja sistēmas operatoram, aģentūru LETA informēja Ģenerālprokuratūras preses sekretāre Aiga Eiduka.

Kad apreibināšanos apsūdzētais beidza, viņš katru reizi elastīgo gāzes padeves cauruli no jauna pievienoja gāzes plītij. 2016.gada 3.septembra vakarā, lai apreibinātos, apsūdzētais dzīvoklī atkal atvienoja elastīgo gāzes padeves cauruli, kas savieno gāzes vadu ar gāzes plīti, tad atkal apzināti pieļāva propāna gāzes ieplūšanu telpā, taču šoreiz viņš ielaida dzīvoklī tik daudz gāzes, ka izveidojās sprādzienbīstams maisījums.

Pēc tam, viņš, būdams neuzmanīgs, izraisīja gāzu maisījuma sprādzienu ar tā epicentru dzīvokļa virtuvē un blakus istabā, jo dzīvoklī ieslēdza elektroiekārtas elektrisko ķēdi, kas rada dzirksteli, vai aizdedzināja šķiltavas. Tā rezultātā, aiz neuzmanības – nevērīgi rīkojoties ar uguni, izraisītā gāzu maisījuma eksplozija mājai radīja ugunsgrēku un būvkonstrukciju bojājumus.

Apsūdzētas pie kriminālatbildības saukts pēc Krimināllikuma 186.panta otrās daļas, proti, par mantas iznīcināšanu vai bojāšanu aiz neuzmanības.

Jau ziņots, ka pagājušā gada septembrī Alūksnē, kādas Torņa ielas piecstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī, notika propāna gāzes eksplozija, kurā cieta viens cilvēks. Saskaņā ar aculiecinieku teikto, cietušais vīrietis ar sprādziena vilni tika izmests no dzīvokļa. Cietušais guvis apdegumus un nogādāts slimnīcā Rīgā.

Savukārt no citiem tuvējiem dzīvokļiem nācās evakuēt 33 cilvēkus, jo mājā bija parādījušās plaisas un tā vairs nebija droša.