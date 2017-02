Alūksnē sāksies Latvijas amatierteātru iestudējumu skate “Gada izrāde”

No šodienas līdz 19.martam norisināsies Latvijas amatierteātru iestudējumu skate “Gada izrāde 2016”, aģentūrai LETA pavēstīja Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Bika.

Šodien sākas pirmā, Vidzemes reģiona, skate, kas notiks līdz 12.februārim Alūksnes Kultūras centrā.

Reģionālo skati vērtē LNKC apstiprināta žūrija trīs teātra mākslas ekspertu sastāvā. Žūrija amatierteātra iestudējumu vērtē kopumā pēc literārā materiāla izvēles atbilstības, režisora darba, aktieru darba, scenogrāfijas un vizuālā noformējuma, kā arī izrādes koptēla.

Zemgales reģiona skate notiks no 18. līdz 19.februārim Penkules kultūras namā “Dailes”, Dobeles novadā, un Bēnes Tautas namā, Auces novadā. Kurzemes reģiona skate notiks no 24. līdz 26.februārim Ventspils kultūras centrā, Latgales reģiona skate – no 18. līdz 19.martam Rēzeknes pilsētas kultūras namā, savukārt Rīgas reģiona skates notiks gan no 4. līdz 5.maijam Kultūras namā “Lielvārde”, gan no 11. līdz 12.maijam Rīgā.

Skates fināls norisināsies 22.aprīlī un 23.aprīlī Dailes teātrī. Finālā tiks parādīti apmēram desmit veiksmīgākie iestudējumi, kuri sacentīsies par galveno titulu “Gada izrāde 2016”.

Skates finālu vērtē žūrija piecu teātra mākslas ekspertu sastāvā. Par skates fināla dalībnieku var kļūt amatierteātris, kura iestudējums reģionālajā skatē novērtēts ar 45-50 punktiem. Finālistus žūrija paziņos līdz 2017.gada 3.aprīlim.