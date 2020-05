Aktīvā dzīve lēnām atsāksies

Vēl dažas dienas. Ja nenotiks nekas ārkārtējs, nedēļas nogalē atkal klātienē varēs aplūkot viduslaiku pili un pils dārzu. Foto: Jānis Gabrāns Ja nenotiks nekas ārkārtējs, nedēļas nogalē atkal klātienē varēs aplūkot viduslaiku pili un pils dārzu.

Valdība, pagarinot ārkārtējo situāciju Latvijā līdz 9.jūnijam, lēma no 12. maija atļaut publisku pasākumu, tostarp kultūras pasākumu organizēšanu gan iekštelpās, gan ārtelpās, nosakot, ka dalībnieku skaits tajos nedrīkst pārsniegt 25 personas un starp pasākuma dalībniekiem nodrošināma divu metru distance. Tāpat noteikts, ka iekštelpās organizētie pasākumi nedrīkst ilgt vairāk par trim stundām, kā arī visu pasākumu norises vietās jābūt pieejamiem dezinfekcijas līdzekļiem.

Noteikts, ka var atsākties sporta treniņi, nepulcējot vairāk par 25 cilvēkiem un ievērojot citas prasības.

Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes vadītājs Kārlis Pots informē, ka no 13.maija tiks atvērts arī Vienotais klientu apkalpošanas centrs, tajā nodrošināti dezinfekcijas līdzekļi, aizsargājoši vairogi: “Protams, būs zināmi ierobežojumi, nebūs pieejams koplietošanas dators, apmeklētāji nevarēs staigāt pa pašvaldības ēku, meklējot kāda speciālista konsultāciju. Ja atbildi nevarēs sniegt klientu apkalpošanas centrā, minētais speciālists tiks izsaukts un konsultācija notiks šajā centrā. Tajā jāievēro divu metru distancēšanās, ja ļaužu plūsma būs lielāka, nāksies pagaidīt ārpusē. Būvvaldes speciālisti pieņems pēc iepriekšējā pieraksta klientu apkalpošanas centrā. Mudinām cilvēkus ar speciālistiem sazināties telefoniski vai elektroniski un vienoties par tikšanos, ja tā nepieciešama.”

Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktore Andra Magone stāsta, ka no sestdienas, 16.maija, būs atvērts Izstāžu nams un viduslaiku pils: “Šobrīd nevaru konkrēti pateikt, kad apmeklētājiem būs pieejama muzeja ekspozīcija Jaunajā pilī. Neesam no Kultūras ministrijas saņēmuši sanitāro protokolu, tāpēc nav zināms, cik ilgā laikā spēsim visas prasības izpildīt, lai atvērtu muzeja ekspozīciju. Ceram, ka šajās dienās informāciju saņemsim, izvērtējot tajā teikto, pieņemsim lēmumu. Viduslaiku pili un pils dārzu atvērsim, īpašu uzmanību pievēršot apmeklētāju plūsmai pils tornī, kas ir iecienīts apskates objekts.”

Pēc A. Magones teiktā, vienkāršāk darbu organizēt Izstāžu namā, kur vēl pāris nedēļu būs skatāma bērnu un jauniešu centra “Spārni” darbu izstāde.

Valdība lēma, ka Baltijas valstis no 15.maija atvērs iekšējās robežas iedzīvotāju brīvai kustībai, kas ļaus pieaugt tūristu plūsmai. A. Magone stāsta, ka nedēļas nogalē darbu sāks arī Tūrisma informācijas centrs: “Latvijas Tūrisma informācijas organizāciju asociācija izstrādājusi vadlīnijas tūrisma informācijas centriem, kas nosūtītas saskaņošanai Slimību profilakses un kontroles centram. Gaidām saskaņojumu, bet domājam, ka no nedēļas nogales Informācijas centrs atsāks darbu ierastajā režīmā, jo aizvadītās brīvdienas parādīja, ka cilvēku plūsma pilsētā palielinās.”

Klusums turpinās valdīt kultūras sadaļā, taču, kā uzsver A. Magone, tas nenozīmē, ka nenotiek darbs, domājot par nākotni. Attiecībā uz amatiermākslas mēģinājumiem tiek gaidīts sanitārais protokols, lai zinātu, ko drīkst, ko nedrīkst, bet viņa izsaka cerību, ka no jūnija kādi mēģinājumi varētu atsākties.

Pašvaldībā informē, ka Cēsu Centrālā bibliotēka apmeklētājiem būs atvērta no 20.maija, taču ne lasītavas, ne koplietošanas datori nebūs pieejami, arī bērni, skolēni bibliotēkas telpās nevarēs pavadīt laiku, spēlējot spēles, lasot.

K. Pots stāsta, ka atbilstoši valdības rekomendācijām joprojām būs slēgti bērnu laukumi, taču tiks atvērts skeitparks un blakus esošā velotrase: “Atgādinām, ka arī tur jāievēro visas prasības attiecībā uz distances ievērošanu, bet galvenais – bērni aizvien ir vecāku atbildība. Tas nav atcelts, un vecākiem ar bērniem vajadzētu pārrunāt, kas jāievēro šajā situācijā.”

Kā jau minēts, varēs atsākt treniņus sportā, nepulcējot vairāk par 25 cilvēkiem. Cēsu Sporta skolas direktore Rudīte Vana­dziņa stāsta, ka notiek aktīvs darbs, lai treniņu process varētu atjaunoties. To, ka audzēkņi ļoti noilgojušies pēc treniņiem, liecina tas, ka jau pirmdienas rītā dažs treneris saņēmis zvanu no audzēkņiem, viņu vecākiem ar jautājumu, cikos šodien sākas treniņš.

“Tas nozīmē, ka treniņus gaida visi,” saka R. Vanadziņa. “Sākotnēji bija doma tikai par āra nodarbībām, tagad minētas arī nodarbības telpās, tāpēc vēl ļoti daudz jautājumu, neskaidrību un bažu. Ir lēmumi, bet nav precīzu skaidrojumu, ko ceram saņemt šajās dienās. Izvērtējot saņemto informāciju, varēsim precīzāk plānot darbu.”

Līdz ar darbības atsākšanos aktualizējusies vēl kāda problēma. Kā zināms, sporta kompleksā šobrīd atrodas “Covid-19” analīžu punkts, pilnīgi skaidrs, ka abas šīs iestādes vienā ēkā nevar funkcionēt. Arī Sporta skolas audzēkņu vecāki pauduši bažas par šo jautājumu.

K. Pots norāda, ka tiek meklēta cita vieta, kurš analīžu punktu pārcelt: “Uzskatām, ka šādam punktam Cēsīs jābūt, jo cēsniekiem un apkārtējā reģionā dzīvojošiem ir vieta, kur veikt analīzes, nemērojot tālu ceļu.”