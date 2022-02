Aizvadīts medaļots čempionāts

Zelta puiši. Latvijas čempionātā U16 grupā 4x200 m stafetē pārliecinošu uzvaru svinēja trenera Riharda Parandjuka (centrā) audzēkņi Markuss Berkolts (no kreisās), Marks Kornets, Emīls Sandlers – Bomis, kurš čempionātā kopumā izcīnīja trīs godalgas, un Artis Āboliņš. Foto: no albuma Latvijas čempionātā U16 grupā 4x200 m stafetē pārliecinošu uzvaru svinēja trenera Riharda Parandjuka (centrā) audzēkņi Markuss Berkolts (no kreisās), Marks Kornets, Emīls Sandlers – Bomis, kurš čempionātā kopumā izcīnīja trīs godalgas, un Artis Āboliņš.

Latvijas čempionātā vieglatlētikā telpās, kas notika Liepājā, šoreiz uz starta stājās U16 grupas jaunieši, dzimuši 2008. un 2007. gadā. Cēsu novada jaunie vieglatlēti izcīnīja septiņas godalgas.

Sešas medaļas, tostarp četras zelta, ieguva trenera Riharda Parandjuka audzēkņi. Var piebilst, ka tas bija otrs labākais rādītājs starp klubiem, sporta skolām. Vairāk čempionu titulu – seši – tikai sporta skolai “Arkādija”, kas startēja ar 40 sportistiem. No Cēsu Sporta skolas 13 pārstāvjiem desmit bija R. Parandjuka audzēkņi.

Pie trim godalgām, divām zelta un vienas sudraba, tika Emīls Sandlers – Bomis. Viņš kļuva par čempionu tāllēkšanā, uzvarot ar rezultātu 6,05m, otrās vietas ieguvēju apsteidzot par pieciem centimetriem.

Otrs čempiona tituls viņam 4x200m stafetē, kur Emīlam asistēja Artis Āboliņš, Marks Kornets un Markuss Berkolts. Treneris uzsver, ka puiši labā līmenī veica visus četrus posmus, pārliecinoši izcīnot uzvaru.

Sudraba medaļu E. Sandlers – Bomis izcīnīja 60 m sprintā. Priekšskrējienā viņš uzrādīja trešo labāko laiku (7,55 sek), pārliecinoši iekļūstot finālā. Tajā Emīls uzrādīja labāku laiku nekā priekšskrējienā (7,49sek), izcīnot sudraba godalgu, no uzvarētāja atpaliekot 0,06 sekundes. Markuss Berkolts palika tūlīt aiz fināla sešnieka.

Divus čempiones titulus izcīnīja Elizabete Cīrule. 60 m barjerskrējienā priekšsacīkstēs viņa vienīgā finišēja ātrāk par deviņām sekundēm (8,99), nodrošinot vietu finālā. Tur viņas rezultāts bija vēl labāks (8,87) un pelnīti izcīnīta zelta medaļa. Otra augstākā kaluma godalga viņai tāllēkšanā, kur spēkošanās bija daudz sīvāka. Elizabete uzvarēja ar rezultātu 5,30m. Tieši tādu pašu uzrādīja Liepājas sporta skolas audzēkne, bet cēsniece to sasniedza jau otrajā mēģinājumā, kamēr sāncense to spēja atkārtot tikai piektajā mēģinājumā. Kopumā Elizabete parādīja ļoti stabilu lēcienu sēriju, no sešiem mēģinājumiem ieskaitīti pieci, un visi tālāk par pieciem metriem.

Sesto medaļu izcīnīja M. Berkolts 200 m skrējienā. Priekšskrējienā viņš uzrādīja trešo labāko laiku (25,18), iekļūstot finālā, kurā finišēja trešajā vietā, nopelnot bronzas godalgu. Finālā iekļuva arī A. Āboliņš, kurš finišēja 5.vietā.

M. Kornets noslēdza labāko sešnieku 400 m skrējienā.

Treneris R. Parandjuks sarunā ar “Druvu” atzina, ka uz sacensībām braukuši ar pamatotām cerībām tikt pie medaļām un iecerētais īstenojies: “Visi jaunieši startēja savu spēju robežās, Emīls un Elizabete ir savā labākajā sportiskajā formā, to pierādīja arī čempionātā. Ziemas periodā gatavošanās mums ir specifiskāka, jo tas saistās ar braukāšanu uz sporta manēžām, kas prasa papildu ieguldījumus, un te lielais paldies jauniešu vecākiem, arī Cēsu Sporta skolai par atbalstu.

Šim čempionātam gatavojāmies ļoti nopietni, jau dienu iepriekš devāmies uz Liepāju, lai varētu labāk atpūsties, sagatavoties, noskaņoties, un man ir prieks par saviem audzēkņiem!”

Šajā nedēļā treneris audzēkņiem devis brīvlaiku, jo šai vecuma grupai vairāk sacensību telpās nebūs, bet aprīlī ieplānots doties uz Spāniju, lai aizvadītu tur trīs nedēļu treniņnometni, sākot gatavoties vasaras sezonai.

Čempionātā startēja arī trīs trenera Austra Āboliņa audzēkņi, kuri pārstāv CPSS/ SK “Ašais”. Pie sudraba medaļas tika Teodors Godiņš, kurš uzrādīja otru labāko laiku 800 m skrējienā. Šajā distancē jaunietēm Stella Paltiņa bija ātrākā savā skrējienā, taču medaļai ar to nepietika, viņas rezultāts bija piektais labākais, tikai 0,6 sekundes atpaliekot no bronzas me­daļas.