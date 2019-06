Aizvadīts kalnu divriteņu maratons

Grūti, bet skaisti. Jaunpiebalgā pirmo reizi vēsturē notika kalnu divriteņu maratona etaps, kurā Agnese Laktiņa ieguva ceturto vietu Tautas klasē. Foto: no albuma Jaunpiebalgā pirmo reizi vēsturē notika kalnu divriteņu maratona etaps, kurā Agnese Laktiņa ieguva ceturto vietu Tautas klasē.

Pirmo reizi Jaunpiebalgā noticis “Latvijas valsts mežu” MTB maratons, tas bija šīs sezonas sacensību ceturtais etaps, kas pulcēja aptuveni pusotru tūkstoti riteņbraucēju. Par velo seriāla posma rīkošanu rūpējās “Vanagkalna” saimnieks Raimonds Dombrovskis.

Jaunpiebalga un tās apkārtne ir pauguriem bagāta, tādējādi pateicīga vieta kalnu riteņbraukšanas sacensību rīkošanai. Pirmo reizi vēsturē skaistais Vidzemes novads uzņēma Latvijas lielāko un tradīcijām bagātāko velo seri­ālu – “Latvijas valsts mežu” MTB maratonu.

Svētdien rīta pusē MTB maratona ceturto posmu atklāja jaunākie dalībnieki “Maksima” distancē, šajos braucienos uzvarētāji bija visi, katrs saņēma arī organizatoru un atbalstītāju sarūpētas balviņas. Pusdienlaikā 17,4 kilometru garajā un ainaviskiem skatiem bagātajā distancē devās “Mammadaba” distances dalībnieki. Starp tiem arī zēnu un meiteņu grupu braucēji.

Dienas prestižākais starts bija gaidāms pulksten 13. Tajā 52,5 kilometru garo trasi veica “Toyota Hybrid” brauciens. Līderu kreklos startēja Oskars Muižnieks un Lelde Ardava, kamēr “Merrild” aktīvākā braucēja kreklā varēja redzēt Lauri Purniņu. Dalībniekus sagaidīja ne tikai Piebalgas pakalni, bet arī daudz pļavas posmu un citu pārbaudījumu.

Centrālais starts notika pulksten 14.15, kad 42,2 kilometru garajā trasē devās vairāk nekā tūkstoš “Lielbāta” Tautas brauciena dalībnieku. Līderu kreklos redzēja Ģirtu Cirveli un Santu Saniju Jurgenu. Organizatori pasniedza balvas arī katras simtās vietas ieguvējiem, debitantiem un progresīvākajiem braucējiem.

R. Dombrovskis ar pasākumu ir apmierināts, taču saka, ka tā rīkošana prasījusi lielu izturību, tāpēc šoreiz jāsaka, kas grūti nāk, tas labi nāk. “Ierosinājums sacensības rīkot tieši Jaunpiebalgā nāca no Igo Japiņa sporta aģentūras. Jaunpiebalgā ir ļoti sakārtota infrastruktūra, kas lieliski piemērota šādiem pasākumiem, un tas daudzus pievelk, taču līdztekus jānodrošina citi organizatoriskie jautājumi, kuriem mums trūkst cilvēkresursu. Ja “Stirnubuku” rīkojām astoņi cilvēki, tad šim pasākumam gatavojos viens ar diviem pusaudžiem. Reizēm pa kādai stundiņai palīgā atsteidzās labi draugi. Divus mēnešus pļāvu trasi 30 km garumā, laboju tiltus un raku koku saknes. Var jau teikt, ka tagad sūdzos vai izklausos lepns, jo visu teju viens paveicis, bet īstenībā tas ir skumji un nemaz nav smieklīgi. Lai rīkotu šāda mēroga pasākumus, jāpiesaista cilvēki, kuru Jaunpiebalgā vienkārši trūkst. Turpmāk rūpīgi jāizsver šāda mēroga sacensību organizēšana, bet vienlaikus apzinos, ka rīkot šādu pasākumu ir liels gods un sasniegums,” saka R. Dombrovskis. Viņš cer, ka dalībnieki ar pasākuma organizāciju bija apmierināti. “Šis sacensību etaps bija atšķirīgs, jo ierasto pilsētas ielu vietā piedāvājām dabu, pļavas un skaistus skatus. Jaunas sievietes, īpaši tās, kuras ieradās no Rīgas pavadīt puišus, vīrus, brāļus vai dēlus trasē, devās tuvējās pļavās lasīt ziedus. Pilsēta nekad to neizkonkurēs. Gribētu domāt, ka nākamgad atkal uzņemsim riteņbraucējus, jo gandarījums ir milzīgs, taču uz vietējiem laikam nevar paļauties,” tā R. Dombrovskis.

Rīdziniece Agnese Laktiņa, kura nereti viesojas pie radiem Jaun­piebalgā, startēja Tautas klasē savā vecuma grupā “V35”, no 700 dalībniekiem viņa finišēja ceturtā. “Distancē gāja labi. Ļoti daudz skaistu ainavu. Ikdienā braucu ar šosejas riteni, ar kalnu velosipēdu nebiju braukusi pēdējos divpa­dsmit gadus, tāpēc izjutu krasu atšķirību. Visgrūtāk gāja tajos ceļa posmos, kas vijas caur pļavām, tur briesmīgi kratīja, toties skats vis­apkārt šo cīņu atsvēra. Esmu lepna par sevi, jo 42 kilometru distanci veicu divās stundās un septiņās minūtēs. Laiks bija sutīgs, bet labi, ka nebija saules, tad noteikti būtu grūtāk. Reizēm Jaunpiebalgā pabraukājam arī ar riteņiem. Šķita, viss jau zināms, bet, braucot sacensībās, tikai vienu punktu atpazinām, izrādās, patiesībā nekur neesam bijuši. Vispār kolosāli! Lai tik rīko vēl!” tā sacensību dalībniece.

Sacensības notika svētdien, bet “Vanagkalna” saimnieks riteņbraucējus un līdzjutējus ciemos aicināja jau sestdien, sarīkojot “Pasta party”, āra kino baudīšanu. R. Dombrovskis piedāvāja vērot iedvesmojošas filmas, tostarp “Brīnišķīgie lūzeri”, “A to B rollerski” un citas. Vakars noslēdzās ar brīnišķīgas mūzikas baudīšanu. Taču viņš stāsta, ka uz pasākumu bija ieradušies tikai deviņi cilvēki. “Cilvēki ir jāpieradina pie iespējas izbaudīt pasākumu nesteidzoties. Pašlaik pilsētnieki atbrauc, izveļas no mašīnas, trasē nodod uguņus, sarijas putekļus, atkal iesēžas mašīnā un ātri, ātri prom. Bet tas nāks ar laiku, to pierāda citi pasākumi, kurus rīkojam,” tā organizators.