Aizvadītajās dienās, laika posmā no 15.novembra līdz 19.novembrim, saņemta informācija par 237 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Pieņemts viens Valsts policijas lēmums par nošķiršanu. Reģistrēti 33 ceļu satiksmes negadījumi, kur divos gadījumos divas cietušas personas. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies 19 transportlīdzekļu vadītāji – trīspadsmit automašīnas vadītāji, viens mopēdists, četri velosipēdisti un vienā gadījumā atteikšanās no pārbaudes. Noformēti 532 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 272 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

15.novembrī Valmierā, Rīgas ielā kāds velosipēdists, iespējams, izraisīja sadursmi ar automašīnu. Ceļu satiksmes negadījumā cieta velosipēda vadītājs. Policija skaidro negadījuma apstākļus.

Tāpat aizvadītajās dienās Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā reģistrētas vairākas zādzības. Gulbenes novadā konstatēts, ka, izsitot loga stiklu, iekļūts garāžā un nozagti divi motorzāģi. Materiālie zaudējumi 300 eiro. Savukārt Valmierā, nenoskaidrotā laika posmā, brīvi piekļūstot nozagts motocikls. Apstākļi un materiālie zaudējumi tiek precizēti.

17.novembrī pulksten 01:05 Valmierā, Georga Apiņa ielā, pagaidām nenoskaidrots vīrietis, pielietojot fiziski vardarbību, nolaupīja maku ar dažādiem dokumentiem un 60 eiro skaidru naudu. Policija skaidro notikušā apstākļus. Uzsākts kriminālprocess.

Aizvadītajās brīvdienās dzērumā pieķerti 13 autovadītāji. No tiem trīs šoferīšiem izelpā konstatēts vairāk kā 1,5 promiles, kā arī divos gadījumos autovadītājs pie stūres sēdies bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām.

Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā kāds vīrietis vadīja automašīnu “Dacia Dokker”, būdams alkohola reibumā – 2,35 promiles, bet Limbažu novadā, kāds vīrietis vadīja automašīnu, būdams 1,35 promiļu reibumā. Savukārt Madonas novadā, kāds vīrietis ar automašīnu piedalījās ceļu satiksmē, bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams 2.67 promiļu reibumā.

Kā liecina policijas ikdienas statistika, joprojām liela daļa autovadītāju bezatbildīgi sēžas pie stūres alkohola reibumā. Diemžēl šie gadījumi acīmredzami parāda autovadītāju nostāju par ceļu satiksmes drošību.