Aizvadītajā nedēļas nogalē Vidzemē reģistrēti 19 ceļu satiksmes negadījumi

Aizvadītajās dienās, laika posmā no 10.janvāra līdz 13.janvārim, saņemta informācija par 149 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 19 ceļu satiksmes negadījumi, kur četros no gadījumiem ir četras cietušas personas. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies 12 transportlīdzekļu vadītāji – astoņi automašīnu vadītāji un četri velosipēda vadītāji. Noformēti 251 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 151 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu.

10. janvārī Mazsalacas novadā, Mazsalacas pagastā uz autoceļa Igaunijas robeža – Mazsalaca – Vilzēni – Dikļi 16. kilometrā, kāda autovadītāja, vadot automašīnu “Volvo”, uzbrauca riteņbraucējam. Ceļu satiksmes negadījumā cieta riteņbraucējs, kurš nogādāts medicīnas iestādē. Policija skaidro negadījuma apstākļus.

11.janvārī Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā uz autoceļa Kocēni – Limbaži – Tūja 57. kilometrā kāda autovadītāja, vadot automašīnu “BMW”, netika galā ar transportlīdzekļa vadību un nobrauca no ceļa braucamās daļas. Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā cieta transportlīdzekļa vadītāja.

Savukārt 12.janvārī Alūksnes novadā reģistrēti divi ceļu satiksmes negadījumi ar cietušām personām. Ziemeru pagastā, pie kādām mājām, apgāzusies automašīna “VW”. Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā cietusi viena persona, kura nogādāta uz medicīnas iestādi, bet Liepnas pagastā uz autoceļa Alūksne – Liepna 25. kilometrā, vīrietis, vadot automašīnu “Audi”, nobrauca no ceļa braucamās daļas un grāvī apgāzās. Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā cieta automašīnas vadītājs un pasažiere, abi nogādāti medicīnas iestādē. Policija skaidro negadījuma apstākļus.

Aizvadītajā nedēļas nogalē Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā reģistrēti 19 ceļu satiksmes negadījumi, kur četros gadījumos četras cietušas personas. Reģistrēti desmit ceļu satiksmes negadījumi ar uzbraukumu meža dzīvniekam.