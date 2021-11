Aizvadītajā diennaktī Vidzemē ugunsdzēsējiem glābējiem pieci izsaukumi

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 8. novembra plkst. 6.30 līdz 9. novembra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigāde saņēma piecus izsaukumus – vienu uz ugunsgrēku dzēšanu un četrus uz glābšanas darbiem.

Plkst. 23.27 ugunsdzēsēji glābēji devās uz Gulbenes novada Daukstu pagastu, kur kokapstrādes uzņēmumā sauso skaidu bunkurā dega skaidas 50 m2 platībā. Dzēšanas darbi noslēdzās plkst. 02.24.

Vakar no rīta Valmieras novada Plāņu pagastā uz autoceļa Slāži-Vijciems-Mežmuiža ugunsdzēsēji glābēji sazāģēja un no brauktuves novāca 15 nokritušus kokus. Nolauzts koks pēcpudienā tika novākts arī no brauktuves Cēsu novada Jaunpiebalgas pagastā.

Visā Latvijā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 45 izsaukumus – astoņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 29 uz glābšanas darbiem, bet deviņi izsaukumi bija maldinājumi.