Aizvadītajā diennaktī: nozog piekabi un auto; brauc reibumā

Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 74 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 11 nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 20 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 15 nodarījumi pret īpašumu.

Aizvadītajā diennaktī, Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā, reģistrēti trīs ceļu satiksmes negadījumi. Nevienā no negadījumiem netika saņemta informācija par cietušajiem. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies seši vadītāji. Noformēti 73 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 35 bija par ātruma pārsniegšanu.

28.maijā reģistrēta informācija, ka laika posmā no 26.maija pulksten 12:00 līdz 28.maija pulksten 09:40 Rūjienas novadā, no kādas uzņēmuma teritorijas nozagta piekabe. Savukārt aizvadītajā diennaktī, pulksten 02:38, no teritorijas tika nozagta automašīna “Audi” un citas transportlīdzekļu rezerves daļas. Policija noskaidro notikušā apstākļus, uzsākts kriminālprocess.

28.maijā, pulksten 15:31 Beverīnas novadā, Kauguru pagastā, autoceļa Valmiera – Rauna 7 kilometrā, 1969.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Volkswagen”, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā sasniedza 2,37 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.