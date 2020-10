Aizsargmaska vajadzīga visur ārpus mājas

Noteikti jaunie ierobežojumi “Covid-19” izplatības ierobežošanā, par to 23.oktobrī, piektdien, žurnālistus preses konferencē informēja veselības ministre Ilze Viņķele. No sestdienas, 24.oktobra, stājas spēkā prasība daudz plašāk lietot sejas aizsargmaskas, arī organizētos pasākumos, kuros ir personificētas sēdvietas, kā koncertos, teātra izrādēs, konferencēs un citos. Sejas aizsargmaskas jālieto arī visās publisko un saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietās, piemēram, autoostās, dzelzceļa stacijās, , reliģiskās iestādēs, jebkurā pašvaldības, valsts iestādē, izņemot mācību iestādes. Maskas drīkstēs nelietot vietās, kur tas nav iespējams, piemēram, pirtī, peldbaseinā, sejas procedūru sniegšanas vietās un līdzīgās. Ēdināšanās iestādēs maskās jābūt personālam. Sejas masku lietošanas nosacījumiem nav terminēts laiks, to lietošanas pārtraukšanu noteiks atbilstoši “Covid-19” infekcijas

Ir stingrāki ierobežojumi privātajiem pasākumiem, no 24.oktobra telpās drīkst pulcēties ne vairāk kā desmit cilvēki, ārtelpā – ne vairāk kā simts cilvēki (līdz šim 300). Atbildot uz jautājumu par to, vai šādi pasākumi tiks kontrolēti, I.Viņķele paskaidroja, ka šis nav jautājums, kas ir Veselības ministrijas kontrolē, taču uzsvēra, ka galvenais ir paļaušanās uz sabiedrības izpratni un atbildību, bet jau pavasara ārkārtējās situācijas laikā iedzīvotāji informēja Valsts policiju un pašvaldību policijas, ja ievēroja būtiskus noteikumu pārkāpumus. Atgādinām, ka šajos gadījumos parasti tika izteikts aizrādījums.

No pirmdienas, 26.oktobra, tiek samazināts apmeklētāju skaits publiskos un saimnieciskos pasākumos ar personificētajām vietām, atļaujot pulcēties telpās līdz 300 cilvēkiem (līdz šim 500).

Saistībā ar mācību iestādēm pagaidām jaunas izmaiņas ir tikai augstākajā izglītībā, kuru studijas uz laiku noteiktas attālināti (no 26.oktobra līdz 15.novembrim), izņemot tās, kas pēc rakstura un dabas nav iespējamas neklātienē. Atgādināsim, ka vispārizglītojošās skolās pēc brīvlaikā klātienē mācības sāk skolēni no 1.-līdz 6 klasei, no 7.-līdz 12. vienu nedēļu attālināti, pēc tam paredzēts atsākt mācības klātienē pēc katras skolas izvēlēta modeļa. “Druva” piebilst, ka, protams, uz mācību iestādēm, kurās epidemioloģiskās situācijas dēļ ir īpaši nosacījumi, tie arī turpinās.

No 26.oktobra līdz 15.novembrim darbs iekštelpās jāpārtrauc bērni izklaides pakalpojumu sniedzējiem – izklaides, atrakciju centriem, rotaļu istabām, tai skaitā lielveikalos, batutu parkiem.

Savukārt darba vietās, kur netiek sniegti pakalpojumi klātienē, piemēram, birojos, darba devējam ir jāizvērtē, vai ir iespējams nodrošināt epidemioloģisko prasību īstenošanu, piemēram, divu metru distanci starp darbiniekiem, un jālemj, vai sejas masku valkāšana ir nepieciešama.

Slimību profilakses un kontroles Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs informēja, ka pēdējās septiņās dienās ir Latvijā atklāti 1004 jauni “Covid-19” saslimšanas gadījumi, tas ir par 44% vairāk nekā atbilstošā periodā iepriekš, bet testēšanas apjoms palielinājies tikai par sešiem procentiem, tas parāda, cik strauji izplatās infekcija, tādēļ nepieciešams iesviest stingrākus epidemioloģiskos ierobežojumus. Veselības ministre Ilze Viņķele skaidroja, ka to ierobežojumi tiek mainīti pakāpeniski, vērtējot vīrusa izplatību, taču uzsvēra, ka situāciju uzlabot un slimību ierobežot var tikai sabiedrības attieksme un ikviena iedzīvotāja atbildība šo pasākumu ievērošanā.