Aizdzen retro motociklu

Valsts policijas (VP) Vidzemes reģiona pārvaldē aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 87 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Tostarp reģistrēti septiņi nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 14 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 25 nodarījumi pret īpašumu, kā arī 13 ceļu satiksmes negadījumi. Četros no negadījumiem saņemta informācija par četriem cietušajiem. Pie transportlīdzekļu stūres alkoholisko dzērienu iespaidā sēdušies četri vadītāji. Noformēti 71 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 23 bija par ātruma pārsniegšanu. Plašāk – notikumu apskatā, ko sniegusi VP Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Anžela Geļjanu.

Laika posmā no 25.oktobra pulksten 0:00 līdz 26.oktobra pulksten 9 Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā, atlaužot saimniecības ēkas durvis, nozagts retro motocikls. Policija noskaidro notikušā apstākļus, uzsākts kriminālprocess.

25.oktobrī pulksten 22:28 Gulbenes novadā, Tirzas pagastā, autoceļa Cesvaine – Velēna 24. kilometrā, 1967.gadā dzimis vīrietis vadīja mopēdu “Wonjan” bez transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmēm, turklāt būdams arī alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 2,20 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

Vēl 25.oktobrī pulksten 21:37 Madonas novadā, Mārcienas pagastā, autoceļa Pļaviņas (Gostiņi) – Madona – Gulbene 23. kilometrā, 1966.gadā dzimusi sieviete, vadot automašīnu “Golf”, netika galā ar transportlīdzekļa vadību, kā rezultātā nobrauca no ceļa braucamās daļas, iebraucot grāvī. Automašīna apgāzās un negadījumā cieta tās vadītāja, kura nogādāta tuvākajā ārstniecības iestādē. Līdzīgs gadījums reģistrēts arī Cēsīs, kad vadītājs pulksten 21:35 Lenču ielā netika galā ar automašīnas vadību, nobrauca no ceļa braucamās daļas un uzbrauca ceļazīmei, kā arī elektroapgādes skapim. Šajā negadījumā, par laimi, cietušo nebija. Kopumā saņemta informācija par vēl četriem gadījumiem, kad vadītāji nav izvēlējušies drošu braukšanas ātrumu vai arī nav tikuši galā ar spēkrata vadību. Arī 26.oktobrī reģistrēts gadījums Madonas novadā, Ļaudonas pagastā, kur autoceļa Jaunkalsnava – Lubāna 35. kilometrā, 1992.gadā dzimusi sieviete minēto iemeslu dēļ nobrauca no ceļa braucamās daļas. Rezultātā automašīna apgāzās, taču netika saņemta informācija par cietušām personām. Valsts policija aicina ziemai gatavoties laicīgi, sagatavojot savu spēkratu attiecīgajiem laikapstākļiem un izvērtējot savas vadīšanas prasmes!

26.oktobrī pulksten 13:40 Alūksnes novadā, Alsviķu pagastā, autoceļa Alsviķi – Trapene – Līzespasts 1.kilometrā, 1965.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Opel” bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams arī alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 2,59 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

26.oktobrī pulksten 13:56 Gulbenes novadā, Stradu pagastā, autoceļa Gulbene – Jaungulbene 1.kilometrā, nenoskaidrots vadītājs, vadot automašīnu “Audi”, nobrauca no ceļa braucamās daļas un ietriecās kokā. Ceļu satiksmes negadījumā cieta 1986.gadā dzimis vīrietis, kurš nogādāts tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus.