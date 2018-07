Aicinājums iedzīvotājiem balsot par „Cēsnieks 2018” titula ieguvēju

Turpinot 20 gadu tradīciju, akciju sabiedrība “Cēsu alus” ik vasaru piešķir apbalvojumu “Cēsnieks”, tādējādi godinot personas, kuras izcili un no sirds veikušas savu darbu, un kuru veikums pozitīvi ietekmējis Cēsu pilsētas reputāciju. Kopš 1999.gada šis godpilnais nosaukums ir piešķirts 19 cilvēkiem, kuru vidū bijuši kultūras, zinātnes, vēstures, sporta un sociālās sfēras pārstāvji.

“Cēsnieks” balvai izvirzītos kandidātus nosaka komisija, kas izvērtē ievērojamākos iepriekšējā gada notikumus un aktivitātes Cēsu pilsētas dzīvē un ikviens cēsnieks vai Latvijas iedzīvotājs, balsojot par komisijas izvirzītajiem kandidātiem, nosaka balvas ieguvēju.

2018.gada apbalvojuma „Cēsnieks” komisijas sastāvā piedalās “Cēsu alus” valdes priekšsēdētāja Eva Sietiņsone, Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, laikraksta “Druva” korespondente Mairita Kaņepe, Cēsu Sporta skolas direktore Rudīte Vanadziņa un Juris Kozlovskis, uzņēmējs, “Cēsnieks 2017” apbalvojuma saņēmējs.

Apbalvojuma komisijas šogad izvirzītie kandidāti: Iveta Jermolājeva, jaunatnes lietu speciāliste, mākslas terapeite, sociālā pedagoģe; Mārtiņš Blūms, kalnu riteņbraucējs; Anna Būre, ilggadēja Cēsu 1.pamatskolas direktore un Gundars Skudriņš, uzņēmējs.

Kurš no četriem pretendentiem saņems titulu “Cēsnieks 2018”, tagad atkarīgs no balsotājiem. Laikā no 1. līdz 18.jūlijam balsot varēs, izgriežot kuponu no laikraksta “Druva” vai pašvaldības izdevuma “Cēsu Vēstis” un iemetot to balsošanas kastītēs, kuru adreses norādītas kuponā. Aicinām iedzīvotājus balsot arī elektroniski – balsošanas vietnē www.cesnieks.lv.

Apbalvojums Cēsnieks tiks pasniegts Cēsu pilsētas svētku ietvaros, 21.jūlijā, Cēsu pils parkā, pirms svētku salūta.