Aicina pārbaudīties uz HIV un C hepatītu

Visās “Centrālā laboratorija” filiālēs šonedēļ, līdz 1.decembrim, bez maksas var veikt HIV un C hepatīta testus.

Akcijas laiks saistīts ar 1.decembri, Starptautisko AIDS dienu.

Šoreiz tajā akcentēts arī bīstamais C hepatīts. “Centrālā laboratorija” atgādina, ka tas Latvijā ir plaši izplatīts un ir biežākais no visiem hepatīta veidiem. Ar C hepatītu saslimis cilvēks sākotnēji var justies labi un pat nenojaust, ka ir inficējies. To atklāj, tikai veicot laboratoriskos testus.

Ar C hepatītu var inficēties dzimumceļā, bet biežāk inficēšanās ir hematogēnā veidā (ar asinīm). Tas var notikt, piemēram, izmantojot kopīgus medicīnas un kosmetoloģijas rīkus. Tāpat risks ir inficēties dažādu pakalpojumu sniegšanas vietās, piemēram, arī manikīra, pīrsinga vai tetovējuma salonos, ja tiek izmantoti slikti sterilizēti instrumenti. Tāpēc veikt C hepatīta pārbaudes ieteicams regulāri.

Pārbaudīties uz HIV pirmām kārtām aicina cilvēkus, kuriem ir dzimumattiecības.

Latvi­jā ikgadēji reģistrē ap 300 jaunu HIV gadījumu. Pēc Slimību profilakses un kontroles centra datiem 2022.gadā tie bija 279 gadījumi. Taču “Centrālā laboratorija” uzsver, ka patiesais skaitlis varētu būt lielāks, jo pārbaudes veic tikai daļa iedzīvotāju. Turklāt jāņem vērā, ka Lat­vijā inficēšanās ar HIV divas trīs reizes pārsniedz vidējo līmeni Eiropā.