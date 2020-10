Aicina aizliegt audzēt kažokzvērus

Par dzīvnieku dzīvību. Sabiedriska fotoakcija "Lapsu tūres" kažokādu industrijā izmantoto dzīvnieku aizstāvībai piestāja arī Cēsīs, Rožu laukumā Foto: Sarmīte Feldmane Sabiedriska fotoakcija "Lapsu tūres" kažokādu industrijā izmantoto dzīvnieku aizstāvībai piestāja arī Cēsīs, Rožu laukumā

Daudzās Latvijas pilsētās notiek biedrības “Dzīvnieku brīvība” sabiedriska fotoakcija “Lapsu tūre” kažokādu industrijā izmantoto dzīvnieku aizstāvībai.

Četri lapsēni – Rūdis, Mi­ķelis, Rude un Zuze – mīkstās rotaļlietas brīvprātīgo dalībnieku jeb lapsu sargu rokās apceļo Kurzemi, Latgali, Vidzemi, Zemgali un Sēliju, lapsu sargi rotaļlietas nodod tālāk cits citam. Katrs ar kādu no lapsēniem pavada vienu dienu un to iemūžina kopīgā “Lapsu tūres” fotostāstā, tā parādot likumdevējiem, ka iedzīvotāji nav vienaldzīgi pret dzīvnieku audzēšanu kažokādām un vēlas šīs nozares aizliegumu. “Lapsu tūre” ir daļa no akcijas “Kažokādas pagātnē”- dzīvnieku aizstāvēšanai no kažokādu industrijas.

Cēsīs lapsu sarga uzdevumu uzņēmās Mare Eihe. Viņa cēsniekus iepazīstināja ar lapsēnu Miķeli. Rožu laukumā uz akciju bija atnācis nepilns desmits interesentu. “Tas ir stāsts par lapsiņām, kuras izbēgušas no zvēraudzētavām, cilvēki tām palīdz ceļot pa Latviju. Tas ir protests pret zvēru audzēšanu kažokādām. Dzīvojam 21.gadsimtā, un kažokādas nav pirmā nepieciešamības prece, lai cilvēks izdzīvotu. Lapsas un citi dzīvnieki, kurus audzē kažok­ādām, tiek turētas nežēlīgos apstākļos,” viedokli pauda cēsniece Krista Burāne, lapsu sarga Mares mamma, un uzsvēra, ka biedrība “Dzīvnieku brīvība” pievērš cilvēku uzmanību dzīvnieku tiesībām uz dzīvību. “Ja neuztveram visu dzīvo būtņu dzīvību tikpat nozīmīgu kā cilvēku dzīvību, mēs nespējam novērtēt arī savu dzīvību. Visi esam savstarpēji saistīti. Ikviena dzīvība ir vērtība,” atgādināja cēsniece.

Toms Burāns pastāstīja, ka par kampaņu sabiedrībā ir liela interese. Par lapsu sargiem pieteikušies vairāk nekā 300 cilvēki. Viņi grib lapsiņas paņemt pie sevis, citiem parādīt un pastāstīt, kā tām jādzīvo būros.

“Lai paustu savu un sabiedrības vairākuma, kā rāda aptaujas, viedokli, ka Latvijā nav vietas tik nežēlīgai, dzīvot nespējīgai un degradējošai industrijai kā kažokzvēru audzēšana, pieprasām kažokzvēru audzēšanas aizliegumu. Jau pirms gadiem bija savākts vairāk nekā desmit tūkstoši parakstu, sabiedrības iniciatīva tika iesniegta Saeimā, bet parlaments to noraidīja,” stāstīja Toms un pauda pārliecību, ka tagad ir cita Saeima un pa šo laiku daudzās valstīs kažokzvēru audzēšana ir aizliegta.

“Iniciatīvu jau parakstījuši vairāk nekā 27 tūkstoši cilvēku, un tas ir tikai laika jautājums. Ja paši nedarīsim, likumi nemainīsies,” uzsvēra Toms.

Rihards Saule pastāstīja, ka par “Lapsu tūri” uzzinājis feisbukā. “Ģimenē esam dabas un dzīvnieku draugi. Trakākais, ka dzīvniekus spundē būros, nedabīgi tur un producē tūkstošiem lapsu, ūdeļu un šinšillu, kuras cieš šauros zvēr­audzētavu būros,” teica R.Saule.

“Lapsu tūres” dalībnieki nofotografējās Rožu laukumā un Vienības laukumā. Tālāk lapsēns Miķelis devās uz Valmieru.