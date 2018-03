Advokāti Advokatūras dienās iedzīvotājiem visā Latvijā sniedz bezmaksas konsultācijas

Lai rosinātu sabiedrības izpratni par savām tiesībām, no 12. līdz 16. martam vairāk nekā 100 zvērināti advokāti Advokatūras dienās iedzīvotājiem visā Latvijā sniegs bezmaksas juridiskās konsultācijas, īpašu uzmanību veltot cietušo tiesību skaidrošanai.

“Latvijas likumdevējs ir paredzējis noziedzīgā nodarījumā cietušajam iespēju pretendēt valsts atbalstam brīdī, kad ir noteikts cietušā statuss. Tomēr pieredze rāda, ka nereti pati persona neapzinās, ka varētu tikt atzīta par cietušo ne vien fizisku pāridarījumu un nopietnu noziegumu rezultātā, bet arī citās dzīves situācijās – vardarbība internetā, satiksmes negadījumi, mantiski zaudējumi, pazemošana, autortiesību pārkāpumi – visos šajos gadījumos otrā pusē ir kāds cietušais,” norāda Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs un zvērināts advokāts Jānis Rozenbergs. “Nepārzinot tiesību aizsardzības un atbalsta iespējas, kā arī priekšnoteikumus tam, lai persona tiktu atzīta par cietušo, var tikt kavēta palīdzības saņemšana, kad tā nekavējoties ir nepieciešama.”

Cietušo atbalstam gan pirms procesuālā statusa piešķiršanas, gan pēc tā pastāv dažādi palīdzības mehānismi, tomēr, pat iegūstot cietušā procesuālo statusu, bieži vien netiek izmantotas iespējas papildus pieprasīt kaitējuma kompensāciju saskaņā ar Kriminālprocesa un Civilprocesa likumu. “Pēc Juridiskā palīdzības administrācijas veiktās aptaujas datiem* pērn vien 38% no noziedzīgos nodarījumos cietušajiem pieprasījuši kaitējuma kompensāciju kriminālprocesā, civilprocesā un līdzīgā apmērā (39%) saņēmuši medicīnisko, psiholoģisko vai cita veida palīdzību,” stāsta Juridiskās palīdzības administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāja Iveta Laicāne. Savukārt no bezmaksas informatīvā atbalsta tālruņa 116006 „Palīdzības dienests noziegumu upuriem” sniegto konsultāciju virzieniem iezīmējas nepietiekama sabiedrības izpratne par situācijām, kurās var vērsties pēc cietušo atbalsta pakalpojumiem. “Aizvadītā gada sniegto konsultāciju statistika rāda, ka lielākoties iedzīvotāji pēc palīdzības vēršas vardarbības gadījumos (74% no sniegto konsultāciju apjoma), tikmēr konsultācijas citās situācijās sniegtas salīdzinoši maz – par huligānismu 7%, ceļu satiksmes negadījumiem 3%, krāpšanu 2%, zādzībām 1%.”

“Šis būs devītais Advokatūras dienu gads, un nemainīgi to mērķis ir ar bezmaksas konsultāciju palīdzību iedrošināt cilvēkus spert pirmo soli tiem sasāpējušu jautājumu risināšanā. Pievēršoties cietušo tiesībām, šajā reizē vēlamies uzsvērt, ka katram ir būtiski zināt savas galvenās tiesības kā cietušajam, lai nonākot attiecīgā situācijā, spētu tās izmantot,” norāda Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētāja vietniece un zvērināta advokāte Guna Kaminska. “Kā vienmēr jo īpaši aicinām konsultācijas izmantot iedzīvotājus, kuri līdz šim atlikuši vēršanos pie advokāta materiālu apstākļu vai citu ierobežojumu dēļ. Tāpat arī vēršam uzmanību tam, ka padomu varēs saņemt ne tikai cietušo tiesību, bet arī īres un mājokļa tiesību, apsaimniekošanas, ģimenes, mantojuma tiesību, parādsaistību, darba tiesisko attiecību un citās jomās, atbilstoši advokāta specializācijai.”

Visvairāk advokātu šajā nedēļā būs Rīgā, kā arī bezmaksas konsultācijas tiks nodrošinātas reģionos, piemēram, Liepājā, Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jēkabpilī un citviet. Lai palīdzētu atrast advokātu sev tuvākajā vietā, Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas mājaslapā izveidota konsultāciju meklēšanas funkcija. Mājaslapā www.advokatura.lv iedzīvotāji aicināti ielūkoties atkārtoti, ņemot vērā, ka arī advokāti konsultāciju sniegšanai vēl turpina pieteikties un aktuālais advokātu saraksts tiek pastāvīgi atjaunots.

Kā pieteikties Advokatūras dienu konsultācijai?

Mājaslapas www.advokatura.lv sadaļā “Advokatūras dienas 2018” (http://www.advokatura.lv/lv/advokaturas-dienas) ir pieejams saraksts ar to advokātu kontaktinformāciju, kuri Advokatūras dienās sniedz bezmaksas juridiskās konsultācijas.

Ar izvēlēto advokātu jāsazinās individuāli, lai vienotos par konsultācijas laiku un tiesību jomu, kurā nepieciešams padoms. Iespējams, vienkāršākos jautājumos pietiek ar telefonsarunu.

Ņemot vērā ierobežoto konsultāciju laiku, advokāti iedzīvotājus aicina pieteikties laikus. Gadījumā, ja nav iespējas ierasties, lūgums atteikt konsultācijas rezervāciju, lai šo iespēju varētu izmantot citi.

Tehnisku jautājumu gadījumā Advokatūras dienu laikā no plkst. 09.00 līdz 18.00 ir pieejams informatīvais tālrunis 22455952 (lūgums ņemt vērā, ka ar šī tālruņa starpniecību advokātu konsultācijas netiek sniegtas, bet tiek nodrošināts informatīvs atbalsts un fiksēti ziņojumi, ja kādā reģionā bezmaksas konsultāciju iespējas vairs nav pieejamas).

*Juridiskās palīdzības administrācijas aptauja „Par valsts kompensācijas cietušajiem pieejamību un pakalpojuma saņemšanas efektivitāti” 2017. gadā.

Advokatūras dienas Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija 2010. gadā iedibināja ar mērķi popularizēt zvērināta advokāta profesijas misiju – darboties sabiedrības interesēs, sniedzot tai praktisku palīdzību pēc labākās sirdsapziņas likumiem.

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija ir neatkarīga Latvijas zvērinātu advokātu profesionāla korporācija, kas apvieno visus Latvijā praktizējošos zvērinātus advokātus. Tā ir viena no senākajām profesionālajām organizācijām Latvijā. Kolēģija šogad atzīmē 97. darbības gadu kopš brīža, kad 1921. gada 19. martā pirmo reizi tika sasaukta zvērinātu advokātu kopsapulce, kurā ievēlēja Latvijas Zvērinātu advokātu padomi un tās priekšsēdētāju Gustavu Zemgalu – vēlāko valsts prezidentu. Arī prezidenti Jānis Čakste un Alberts Kviesis ir bijuši zvērināti advokāti. Advokatūra ir tiesiskas valsts justīcijas neatņemama sastāvdaļa.