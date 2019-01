Adrenalīnu gūst trasē

Trasē. Līvu autotrases atklāšanas sacensības pulcēja necerēti daudz skatītāju. Savā aplī dodas Santa Beinerte ar "Ford Puma", šoreiz viņai gan nācās samierināties ar piekto vietu. Foto: Jānis Gabrāns Līvu autotrases atklāšanas sacensības pulcēja necerēti daudz skatītāju. Savā aplī dodas Santa Beinerte ar "Ford Puma", šoreiz viņai gan nācās samierināties ar piekto vietu.

Aizvadītā gada pēdējās dienās ar ziemas autosprinta sacensībām tika atklāta Līvu autotrase. Ideja par šā­das ziemas trases izveidi pieder biedrībai “Millers motorsport”, tā tapusi, pa­tei­co­ties Kārkliņu ģimenes atbalstam.

Māris Millers pastāstīja, ka ar šīs trases izveidi piepildījies kāds no maziem sapnīšiem, jo arī pašam ziemā pietrūcis vietas, kur trenēties braukšanā.

“Savulaik šajā pusē bija trase Auciemā, bet tā jau ir vēsture, un bija vēlme izveidot ko līdzīgu tuvāk pilsētai. Tad Kārkliņu ģimene piedāvāja kopā veidot trasi, un, lūk, ir rezultāts. Viņi uzņēmās veikt praktiskos darbus, mēs –trases vadīšanu, uzturēšanu, treniņu vadīšanu. Tiem, kuriem patīk asas izjūtas, to labāk darīt te, nevis uz ielām vai ceļiem. Var braukt ar savu mašīnu vai ar darba mašīnu, tik jāskatās, lai priekšnieks neuzzina,” smejot saka Māris.

Ziema šogad tiešām atnākusi sniegaina, daļai braucēju patīk paslidināties ar auto, bet, kā jau rakstījām, ja to dara vietās, kur iespējama satiksme – ielās, pagalmos, laukumos –, par to var nākties maksāt sodu no 70 eiro līdz 280 eiro un vēl dabūt sešus soda punktus, jo apzināta sānslīdes radīšana tiek pielīdzināta agresīvai braukšanai.

M. Millers stāsta, ka noteiktās dienās trase būs atvērta interesentiem, kuri par zināmu samaksu varēs uzlabot savas auto vadīšanas prasmes sniegainos apstākļos: “Līdz ar amatieru autosporta kustības atdzimšanu, līdz ar Vidzemes ziemas kausu aug interese par autosprintu, tāpēc vajag vairāk vietas, kur trenēties, un šī ir iespēja.”

Trase tiks uzturēta braukšanas kārtībā, bet visu jau noteiks laika apstākļi, jo, sniegam nokūstot, arī treniņu iespējas beigsies. Līvu autotrasi plānots izmantot tikai ziemā, sniega apstākļos.

Atklāšanas pasākumā klāt bija arī Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte, kura uzteica trases veidotājus, atzīstot, ka vēl viena vieta novadā ieguvusi noderīgu pielietojumu: “Man prieks par jaunajiem cilvēkiem, kuri laiku nevada dīkā, bet dara labas lietas. Teicamas auto vadīšanas prasmes mūsu novadā tiešām noder, jo ceļi bieži ir apledojuši, tāpēc ir labi prast savaldīt savu braucamo, lai nenonāktu grāvī.”

Par šādas trases nepieciešamību liecināja ne tikai lielais pasākuma dalībnieku skaits, jo četrās klasēs startēja vairāk nekā 80 braucēju, bet arī līdzjutēju skaits bija mērāms simtos. Sacensību ieskaitē katrs veica četrus braucienus, kuru laiks tika summēts, tā nosakot vietu sadalījumu. Visstabilāk no visiem ar trasi tika galā Kalvis Tēts ar savu žigulīti aizmugurējās piedziņas klasē (RWD), jo bija ātrākais visos četros braucienos un četru braucienu summā tuvāko sekotāju apsteidza par vairāk nekā 20 sekundēm. Pārējās klasēs cīņa bija sīvāka, uzvarētāji braucienos mainījās un dažkārt vietu sadalījumu izšķīra vien sekundes desmitdaļas.

Godalgotās vietas izcīnīja: FWD klasē Aivars Bajārs (“VW Golf 2”), Ritvars Kārkliņš (“VAZ 2108”), Aigars Odziņš (“Opel Astra”); RWD klasē Kalvis Tēts (“VAZ”), Gatis Ģērmanis (“BMW”), Māris Rode (“VAZ 2107”); 4WD Mārtiņš Ločmelis (“Su­baru Impreza”), Rolands Kaucis (“Subaru”), Jānis Burka (“Audi Coupe”); dāmām Anas­ta­si­ja Kozlovska (“Subaru Im­pre­za”), Inese Titova (“VW Golf 1”), Lāsma Beķere (“VAZ 2108”).

24.februārī te notiks Vidzemes kausa pēdējais posms autosprintā, bet M. Millers pastāstīja, ka sāktas sarunas ar skijoringa braucējiem, varbūt kādas sacensības te sarīkos arī viņi. Taču trasi var noīrēt arī citi sacensību rīkotāji.

Vērts minēt, ka jau šīs nedēļas nogalē, 13.janvārī, Inešu pagasta līkumotajos ceļos notiks Vi­dze­mes ziemas autosprinta kausa 2019 atklāšanas posms. Braucēji astoņās klasēs pārbaudīs meistarību, 2,7km garo atrumposmu veicot trīs reizes. Šis ātrumposms ir zināms, jo izmantots rallijā “Cē­sis” un rallijsprintā “Slātava”. Pērn tur notika Vidzemes ziemas autosprinta kausa otrais posms, tas prasīja no braucējiem lielu meistarību. Redzot labvēlīgos laika apstākļus, jādomā, ka arī šis gads būs interesants. Par dalībnieku lielo interesi liecina fakts, ka maksimālais braucēju skaits – 120 – jau ir sasniegts. Viņu vidū arī tādi zināmi braucēji kā Māris Egle, Kalvis Blūms, Agris Upītis, vecmeistars Gints Bujāns un citi.