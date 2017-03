Absolūtās uzvarētājas – Beatrise un Veronika

Kārtējās sporta kluba “Saulrīti” sacensības badmintonā “Cēsu pavasaris” noskaidroja divas veiksminieces – Beatrisi no Amatas novada un Veroniku no Salaspils. Pirmā spēļu diena piederēja jauniešiem, un rezultāti sekojoši: vienspēlēs meitenēm – Veronika Buļbakova (Salaspils), Elza Buša (Cēsis), Elīza Ziediņa (Amatas novads), Evelīna Mažoriņa (Salaspils), Linda Buculāne, Kristiāna Tīlika (abas no Cēsīm).

Zēniem – Dāvis Strazdiņš (Sigulda), Krišjānis Āboltiņš (Salaspils), Ričards Līdaks (Sigulda), Krišjānis Joksts (Amatas novads), Rūdolfs Zvejs (Cēsis), Kaspars Plūme (Valmiera).

Dubultspēlēs meitenēm – V. Buļbakova/ E. Mažoriņa, E. Buša/ K. Tīlika, L. Buculāne/ . Ziediņa; zēniem – R. Līdaks/ D. Strazdiņš, K. Joksts/ R. Zvejs, K. Āboltiņš/ K. Plūme.

Jauktajās dubultspēlēs: K. Āboltiņš/ V. Buļbakova, D. Strazdiņš/ E. Mažoriņa, K. Joksts/ E. Buša, R. Zvejs/ K. Tīlika.

Otrajā sacensību dienā piedalījās visi bez vecuma ierobežojuma. Vienspēlēs sieviešu grupā – Beatrise Ivanova (Amatas novads), Elza Buša, Inga Miezīte (abas no Cēsīm), Līva Didžus (Valmiera); vīriešu grupā – Viktors Ivanovs (Amatas novads), Intars Grimza (Cēsis), Modris Romka Laurītis (Priekuļi), Igors Pivovars, Māris Romka (abi no Cēsīm).

Sieviešu dubultspēlēs: E. Buša/ B. Ivanova, G. Lapiņa (Priekuļi)/ I. Miezīte, L. Didžus/ L. Gavrilova – Rogoza (Amatas novads).

Vīriešu dubultspēlēs: I. Pivovars/ A. Tkačenko(Cēsis), I. Grimza/ V. Ivanovs, M. Romka/ M. Romka – Laurītis.

Jauktās dubultspēles: Viktors un Beatrise Ivanovi, I. Grimza/ I. Miezīte, I. Pivovars/ E. Buša, M. Romka – Laurītis/ G. Lapiņa.