500 vakcīnas dzīvajā rindā

Nedēļas nogalē, 17. un 18.aprīlī, Cēsu vakcinācijas centrā Bērzaines ielā 2a ikviens pilngadīgs Latvijas iedzīvotājs “dzīvajā” rindā varēs vakcinēties pret “Covid-19”. Novada pašvaldībā informē, ko pavisam būs 500 “AstraZeneca” vakcīnas, kas tiks potētas ikvienam neatkarīgi no piederības prioritārajām grupām. Aicināti arī tie, kuri ir kādā no prioritārajām grupām, bet līdz šim nav paguvuši saņemt vakcīnu. Viņiem tiks nodrošināta “ātrāka” rinda, nekādi papildu apliecinājumi par atbilstību prioritārajai grupai netiks prasīti.

Jau rakstīts, ka pirmās ugunskristības Cēsu vakcinācijas centrs izgāja Lieldienu brīvdienās, kad trīs dienu laikā tajā tika vakcinēti 415 cilvēki. Vakcināciju Cēsīs veic SIA“Vizuālā diagnostika”.

Pašvaldības vecākais komunikācijas speciālists Aleksandrs Abramovs informē, ka vakcinācijas centrs būs atvērts abas dienas no plkst.9 līdz plkst.19 vai līdz brīdim, kad būs izpotētas visas 500 pieejamās vakcīnas: “Lai saņemtu vakcīnu, būs jāstāv rindā, kuras plūsmu un drošības prasības kontrolēs Cēsu novada paš­valdības policijas un Zemessardzes spēki. Lai neveidotos drūzmēšanās un liela rinda, aicinām nepulcēties jau uzreiz deviņos no rīta, bet izmantot iespēju visas dienas garumā, novērojot, kad rinda īsāka. Tāpat aicinām uz sapratni, ja nākas ilgāk uzkavēties rindā. Ieejot masu vakcinācijas centrā, personai jāievēro visi iekšējās kārtības noteikumi. Vakcinācijas process no reģistrācijas brīža līdz centra pamešanai aizņem aptuveni 20 minūtes.”

Vakcīnu varēs saņemt ikviens Latvijas iedzīvotājs, kurš sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu. Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Cilvēki aicināti vilkt ērtu apģērbu, lai ārstam viegli piekļūt pleca muskulim. Uzreiz pēc potes mediķis lūgs apmēram 15 minūtes uzgaidīt pēcvakcinācijas zonā, lai novērotu un vajadzības gadījumā sniegtu medicīnisko palīdzību.

Vakcinētā persona saņems vakcinācijas kartīti, kurā būs informācija par saņemto pirmo devu, kā arī norādīts otrās devas saņemšanas datums. Tiem, kuri vakcīnu saņems sestdien, otrā deva paredzēta 19.jūnijā, bet tie, kuri potēsies svētdien, otro devu saņems 20.jūnijā. Otrās devas saņemšanas vieta būs tā pati – Cēsu vakcinācijas centrs Bērzaines ielā 2a.